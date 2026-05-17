Sulle pagine dei quotidiani dedicate al Torino di domenica 17 maggio 2026, l'attenzione è rivolta al doppio binario di questo intenso weekend a tinte granata. Ieri, in occasione della ricorrenza del cinquantenario del settimo scudetto, è andata in scena la Partita della Storia, in cui sono scesi in campo, oltre ai protagonisti di quella straordinaria cavalcata, anche altre vecchie glorie granata. Ma dalla festa, l'aereo per la Sardegna, dove il Toro scenderà in campo questa sera. Il messaggio di D'Aversa è chiaro: il derby non dovrà distrarre i granata, che con molta probabilità saranno guidati dal primo minuto dal capitano Duvan Zapata.

«La mia miglior poesia? Vincere da capitano con la maglia del Toro». Corriere Torino intervista Claudio Sala. Spazio anche alle dichiarazioni di Roberto D'Aversa alla vigilia di Cagliari-Torino: «Derby? Pensiamo al Cagliari Non voglio errori come a Udine».

Su La Gazzetta Sportiva: "La corsa del Toro. Zapata in prima linea, coppia con Simeone per il colpo a Cagliari". Per i granata, "l'obiettivo resta raggiungere quota 50 punti in 180 minuti". Le dichiarazioni della vigilia di Roberto D'Aversa: "Il derby all'ultima? Nessuna distrazione". Il tecnico granata punta sui leader più esperti: "Duvan può partire titolare, questa gara è importantissima". L'avversario, Fabio Pisacane, è alla ricerca del pass salvezza: "Siamo padroni del destino". La celebrazione di ieri all'Olimpico Grande-Torino: "Felici e commossi. L’abbraccio granata ai campioni del ’76".

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Sulla Partita della Storia, La Stampa titola: "La festa e l'orgoglio 50 anni dopo: "Il Toro è una fede da tenere viva"." Sull'edizione torinese: "Commosso dall’affetto dei tifosi. Vedere questo Toro mi fa rabbia", l'intervista a Luciano Castellini. “Ora sento la passione pura. Una sofferenza questo periodo, la squadra non è più come noi, ma non puoi fare le trasfusioni". Il focus si sposta poi sulla partita di Cagliari: "Stasera granata contro il Cagliari D’Aversa sfida il tabù trasferta".

"Lo scudetto ai tifosi" scrive Tuttosport. "I campioni: 'Il vero Torino vive in loro". Allo stadio, per la Partita della Storia, "l'emozione del nipote di Pianelli: «I grandi valori di mio nonno e di quei tempi sono stati sgretolati. Cairo? Non è venuto per non rovinare la festa». Luciano Castellini: "Provo anche tristezza, essere granata è diventato una tortura, serve una svolta". A fargli eco, Pulici e Claudio Sala: "La gente ha fame di ambizioni". Le confessioni di Dossena, Ezio Rossi e Camolese: «Li ammiravamo, imparavamo tutto». Dossena: «Dopo il trionfo andai anch’io in corteo». Rossi: «Non immaginavo che sarebbe stato l’ultimo scudetto». Camolese: «Facevo il raccattapalle e...». In campo anche Marco Ferrante: «Questa maglia è speciale una volta di più». Seimila i tifosi presenti allo stadio, con 40.000 euro di ricavato destinati a Ugi. Poi, l'attualità, con le parole di D'Aversa: "Toro, guai a pensare al derby". Prima della stracittadina, massima concentrazione sulla sfida in Sardegna: "Vietato tirare i remi in barca, Diamo valore all’ultima trasferta e cancelliamo la prova di Udine". Non ci sarà Adrien Tameze, che ha avuto problemi muscolari, ma molto probabilmente tornerà dal primo minuto Duvan Zapata: "Zapata, minuti e gol per avvisare la Juve". Infine, la Primavera, ieri impegnata contro il Milan: 1-1 il finale. "Pari Toro. Baldini: 'Vedrò Cairo".