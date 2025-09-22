Toro, domenica di contestazione e delusione in campo: i temi sui giornali

I temi granata sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 10:54)

A Torino è stata una domenica complicata caratterizzata prima da una contestazione verso il presidente Cairo alla quale hanno partecipato circa 5 mila tifosi granata e poi da un netto ko contro l'Atalanta in casa per il quarto turno di Serie A.

Corriere Torino sintetizza così la sconfitta granata: "Una gara buttata", commentando lo 0-3 subito dal Torino contro l’Atalanta. Il tecnico Baroni analizza il ko casalingo: "Atteggiamento sbagliato dopo il primo gol, un blackout. Serve una soluzione di squadra". Spazio anche al settore giovanile: l’Under 17 pareggia a Parma e resta al comando della classifica.

La Gazzetta dello Sport titola: "Il Toro si spegne e l'Atalanta torna a correre". Nelle pagelle si legge: "Non basta la generosità di Simeone, Ilic fa confusione". La moviola sottolinea: "Ahanor-Adams: impatto da punire. Rigore: lo vede il Var". Nel post partita Baroni ammette: "Blackout mentale ma non cerco alibi. Si deve cambiare", mentre Vlasic confessa: "Persa la testa dopo il primo gol".

Tuttosport apre duramente: "Toro e Cairo da nascondersi". All’interno l’editoriale di Andrea Pavan, "Ma come si fa ad andare avanti così?", e l’approfondimento: "Cairo e un Toro da incubo". Non manca il racconto della contestazione: "Tifosi in marcia, lotta di speranza", con la critica al patron: "Squadra assente (come il patron)". La moviola di Calvarese conferma: "Colombo ok però Ahanor era da giallo".Le pagelle sono severe: "Maripan irriconoscibile, Aboukhlal non punge: Israel evita un passivo peggiore. Passi indietro di Coco e Ismajli. Ad Asllani manca la lucidità. Simeone ultimo ad arrendersi". Nel dopogara Baroni sottolinea: "Un blackout di 8' inspiegabile. Che amnesie! Così siamo usciti dalla partita. Per fortuna giocheremo in Coppa già giovedì". A completare il quadro, le parole di Juric sull’ambiente granata: "Rispetto ai miei tempi è molto peggio". Oggi in campo la Primavera contro il Cesena: "Il Toro cerca il riscatto".

La Stampa parla apertamente di "Psicodramma Toro": "Granata umiliati in casa dall’Atalanta dell’ex Juric: tre gol regalati in 8’ e altra batosta". La contestazione colpisce duramente Cairo, dentro e fuori lo stadio, con lo scrittore Baricco diventato simbolo della protesta.Nelle pagelle: "Disastro Maripan, Zapata ritorna e sbaglia il rigore". Ampio spazio anche alle voci della città: l’intervista a Walter Barberis, presidente di Einaudi, che confida: “Vorrei che questa storia finisse per tornare in uno stadio che fa il tifo”. L’intervento di Giuseppe Culicchia ribadisce: "Se anche Alessandro (Baricco) scende in piazza la misura è davvero colma". Infine, le parole del critico Steve Della Casa: “Di Cairo non mi interessa nulla. Però ditemi che fine facciamo”.Sull’edizione torinese l’apertura è netta: "Tutti contro Cairo", mentre Baroni cerca di guardare avanti: “La soluzione è dentro il campo. Tocca a noi trasformarci, trovare qualità”.