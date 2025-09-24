Toro nel caos e la visita di Cairo al Filadelfia: i temi granata sui giornali

24 settembre 2025, vigilia di Torino-Pisa, gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia. L’ambiente granata è reduce dalla contestazione contro la società rappresentata da Urbano Cairo e dal pesante 0-3 con l’Atalanta. Oggi, i principali temi trattati dai quotidiani che si occupano del Toro riguardano soprattutto la questione societaria, il prossimo impegno e la visita del presidente alla squadra al Filadelfia.

Tuttosport apre con l’intervista a Ezio Rossi: "Cairo? Non vuole vendere". "Probabilmente non ha interesse a cedere il Torino: mi pare impossibile non abbia ricevuto offerte – dice l'ex giocatore e tecnico granata – Mi stupisce: è contestato da anni, ma resta".Poi il focus su "La Coppa Italia, 20 anni di delusioni quasi una tortura", con i granata che nell’era Cairo non sono mai andati oltre i quarti. Proprio ieri la visita del patron al Filadelfia: "Al Fila arriva Cairo, messaggi e fiducia a Baroni e squadra". Occhio all’imminente avversario di Coppa Italia, il Pisa: "Pericolo Lorran: dopo il gol al Napoli vuole ripetersi".