24 settembre 2025, vigilia di Torino-Pisa, gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia. L’ambiente granata è reduce dalla contestazione contro la società rappresentata da Urbano Cairo e dal pesante 0-3 con l’Atalanta. Oggi, i principali temi trattati dai quotidiani che si occupano del Toro riguardano soprattutto la questione societaria, il prossimo impegno e la visita del presidente alla squadra al Filadelfia.
RASSEGNA STAMPA
Toro nel caos e la visita di Cairo al Filadelfia: i temi granata sui giornali
Corriere Torino, nello spazio dedicato al Toro, scrive della visita del presidente Urbano Cairo alla squadra al Filadelfia: "Cairo, discorso al Toro su fiducia e responsabilità". Il presidente granata "ha assistito all’allenamento dei granata per rilanciare solidità del progetto ed entusiasmo".
"Il Toro Carica – si legge su La Gazzetta dello Sport – Cairo al Filadelfia, Baroni col Pisa cerca il rilancio". Un trafiletto ricorda il precedente in Coppa: "Nove anni fa un 4-0 granata... ai supplementari". In basso, le ultimissime: "Masina ai box, in porta tocca a Paleari?".
Tuttosport apre con l’intervista a Ezio Rossi: "Cairo? Non vuole vendere". "Probabilmente non ha interesse a cedere il Torino: mi pare impossibile non abbia ricevuto offerte – dice l'ex giocatore e tecnico granata – Mi stupisce: è contestato da anni, ma resta".Poi il focus su "La Coppa Italia, 20 anni di delusioni quasi una tortura", con i granata che nell’era Cairo non sono mai andati oltre i quarti. Proprio ieri la visita del patron al Filadelfia: "Al Fila arriva Cairo, messaggi e fiducia a Baroni e squadra". Occhio all’imminente avversario di Coppa Italia, il Pisa: "Pericolo Lorran: dopo il gol al Napoli vuole ripetersi".
"Toro nel caos" titola La Stampa. "Tra giravolte tattiche e cambi di formazione Baroni non ha dato un’identità. Cairo al Filadelfia per spronare la squadra: “Sapremo riconquistare i tifosi”". Nell’edizione torinese, l’intervista al celebre tifoso granata Marco Berry: “Neanche Don Bosco in campo migliorerebbe il Toro”. L’ex inviato de Le Iene: “Cairo grazie di tutto, ma è arrivato il momento di vendere”.
