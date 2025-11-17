Toro per numeri 1, effetto Baroni per Casadei: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 17 novembre - 10:30

Sui quotidiani in edicola il 17 novembre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, il focus è sulla competizione tra Israel e Paleari, sul rilancio di Vlašić, protagonista con la Croazia, e sul lavoro di Baroni su Casadei. Spazio anche al mercato, con il Toro che necessita di innesti per ambire alla settima posizione, e all’intervista a Eugenio Fascetti.

Corriere Torino titola: "Un Toro per numeri 1". "Israel, verso il rientro, ritrova un Paleari in grande spolvero. Baroni: «Cercherò di gestire al meglio le risorse». E anche Asllani e Ilkhan si candidano per un posto". Nel dettaglio della concorrenza tra portieri: "Il portiere uruguaiano ha smaltito l’infortunio, ma si giocherà il posto con Paleari".

La Gazzetta dello Sport scrive: "Ricarica Vlasic". "Il gol con la Croazia per sbloccarsi anche con il Torino". Vlasic "ha trovato in nazionale la rete che cerca in A. Ora senza Simeone dovrà spingere e inserirsi di più". In vista del Como: "Due giorni di pausa. Biraghi va in palestra. Tutti in attesa per Ilic".

Nell’edizione torinese de La Stampa si legge: "L’effetto Baroni per Casadei. Prima il Toro, poi l’azzurro". Il centrocampista è sotto la lente di Gattuso: "Solo una grande stagione nel club può riportarlo di nuovo nel giro della Nazionale". L’intervista a Ulrico Leiss de Leimburg, amico di don Robella e "il passeggero che don Riccardo Robella trasportava in auto prima del terrificante impatto sull’A6 che ha costretto il padre spirituale del Torino ad un delicato intervento al Cto" riporta le sue parole: “Don Robella un amico. Non capisco tante cose su cosa sia successo”.

Su Tuttosport: "Toro, mosse per l’Europa. Not basta un difensore". "La squadra in estate è stata costruita per schierarsi con il 4-3-3, Baroni è passato al 3-5-2 e ora ha bisogno degli innesti giusti per ambire alle prime sette posizioni. Il tecnico può convincere Cairo a intervenire sul mercato con i risultati. Nel 2025 restano 6 partite da giocare: l’obiettivo è risalire la classifica".

"Adesso Israel sfida Paleari. Vuole giocare". "L’uruguaiano a causa del problema al costato e dell’exploit del suo vice ha preso il posto. In estate il portiere aveva lasciato lo Sporting per non fare panchina. Ma ora è diventato lui il secondo". Dall’infermeria: "Ilic oggi è atteso per gli esami, Biraghi lavora a parte".

L’intervista all’ex tecnico granata Eugenio Fascetti: "Il Toro? Né carne né pesce – dice – Baroni è bravo, ma non può fare miracoli: altro campionato nel limbo. Mancano giocatori di classe superiore e ragazzi cresciuti nel vivaio con senso di appartenenza. Come Cravero e Lentini".