Toro, serve una reazione. Nkounkou in arrivo: i temi granata sui giornali

Dagli inviti alla riscossa di Baroni, alle ultime sul match di oggi passando per il mercato: ecco la rassegna stampa sul Toro

Matteo Curreri 31 agosto - 10:49

"Voglio il mio Toro" è il titolo con cui Corriere Torino apre la pagina dedicata alla squadra granata. Questa sera il Torino affronterà la Fiorentina e Baroni chiama i suoi alla riscossa. In basso, spazio al settore giovanile: "A Cesena c'è un Torino con lo scudetto sulle maglie", presentazione della prima di campionato dell’Under 17, chiamata a difendere il tricolore conquistato due mesi fa.

La Gazzetta dello Sport presenta la sfida di oggi puntando l’attenzione sugli attaccanti: "Toro e Viola voglia di gol. Ripartenza Adams, Kean e Fiorentina sempre più uniti". Più sotto, le parole di Marco Baroni alla vigilia: "Aggressivi e cattivi. Siamo in debito con i tifosi". A pagina seguente, una notizia di colore: "Eterna amicizia. Il sindaco Lo Russo ospite del River a Buenos Aires". Il primo cittadino torinese sarà al Monumental, portando con sé le maglie di Duvan Zapata e Giovanni Simeone.

Su La Stampa si legge: "Baroni: "In debito con i tifosi". Il Toro gli consegna Nkounkou". Contro la Fiorentina i granata sono chiamati a reagire, con il terzino francese ormai in arrivo. Nell’edizione torinese il focus è sull’atmosfera che attende la squadra: "Uno stadio "bollente". Il Toro sfida anche la rabbia dei tifosi". Sono attesi 20mila spettatori, in un clima di contestazione verso squadra e presidente Cairo.

Tuttosport titola: "Riscatto Baroni: "Abbiamo un debito con i nostri tifosi", con il tecnico che vuole lasciarsi alle spalle la notte amara di San Siro. L’occasione arriva contro la Fiorentina, con "Asllani verso il debutto", favorito a centrocampo su Ilkhan. C’è spazio anche per l’avversario: "Pioli avverte: "E' un Toro ferito". Poi il punto sul mercato, nelle ultime ore decisive: "Toro-Nkounkou, sprint decisivo", con i granata vicini all’intesa con l’Eintracht Francoforte per il prestito con diritto di riscatto. Infine, il lutto che ha colpito il mondo granata: "Il Toro piange Sergio Darbesio factotum granata".