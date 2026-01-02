Tra Belahyane e Ricardo. Il Cholito torna a Verona: i temi granata sui giornali

Le pagine dedicate al Torino sui quotidiani in edicola

Matteo Curreri 2 gennaio - 10:30

Sui quotidiani in edicola il 2 gennaio 2026, che trattano delle vicende del Torino, l’attenzione è quasi completamente incentrata sul mercato invernale, da oggi ufficialmente ai nastri di partenza. Il focus è su Belahyane della Lazio per la mediana e su Ricardo del Botafogo per la difesa. Al Filadelfia torna Saul Coco, rientrato dopo la poco fortunata esperienza in Coppa d’Africa.

Corriere Torino titola: «Il Cholito torna a Verona: “Voglio un 2026 da Toro”». Simeone, grande ex della partita di domenica, pensa al futuro: «Adesso serve un salto in più». Simeone ha segnato 4 reti contro Roma, Napoli, Lazio e Pisa prima dell’infortunio. A Verona il Cholito ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, con 17 gol e 6 assist in 35 presenze.

La Gazzetta dello Sport apre con «Il Toro sulle punte». La svolta granata: Adams, Simeone e Zapata sono pronti. Adesso Baroni può utilizzare tutti e tre gli attaccanti. A Verona serviranno i loro gol, Vlasic non è più solo. Dal Filadelfia: «Coco oggi lavora in gruppo, Pedersen prova il recupero».

«Sogno l’Europa, Ricardo un jolly per la difesa del Toro», si legge su La Stampa. I granata rilanciano per il brasiliano che piace anche al Bologna. Alto ma veloce, il centrale del Botafogo può essere impiegato anche sulla fascia. Il suo club chiede 7 milioni, Petrachi lavora sulla formula.

Tuttosport titola in prima pagina: «Il Toro punta Belahyane, la Lazio su Ilic». All’interno: «Toro tra Belahyane e Ricardo. Petrachi tratta con gli agenti del laziale, mastino della mediana. Ai biancocelesti interessa Ilic, pallino di Sarri. Il ds in azione pure sul difensore del Botafogo». Vives: «Con Petrachi i giocatori migliorano». L’ex centrocampista granata nell’intervista afferma: «Il direttore non ha solo fiuto sul mercato. Ha anche carisma e cuore, darà un’impronta allo spogliatoio». Dal Filadelfia: «Riecco Coco. Sì, a Verona può giocare».

L’approfondimento storico: «I 50 anni dello scudetto e le 5 lezioni di quel Toro. La passione “messianica” di Pianelli, un progetto coerente, una società forte e radicata, lo zoccolo duro in campo e il rispetto dei sentimenti dei tifosi. Dal 1976 al 2026: che cosa significò il trionfo dei granata (di nuovo campioni d’Italia 26 anni dopo Superga) e quale morale si può trarre ancora oggi».