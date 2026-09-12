L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla preparazione della sfida contro la Roma da parte di Abate. I giallorossi faranno visita al Torino lunedì alle 18.30 e saranno accompagnati dal duo Dybala-Malen. L'inizio è stato infuocato, l'argentino ha sfornato assist e l'olandese ha segnato tutto quello che passava in area di rigore. "Il tecnico granata si fi da dei propri difensori, ma sa che lasciare l’uno contro uno al numero 21 della Roma alla lunga potrebbe essere fatale, perciò ha studiato una vera e propria gabbia per cercare di annullare Dybala". Prosegue il quotidiano: L’obiettivo è limitare lo spazio d’azione dell’ex juventino, restringendo gli spazi e costringendo la Roma a spostare la manovra sull’altro fronte d’attacco, dove Belghali e il braccetto di destra della difesa a 3 dovranno fronteggiare Wesley e uno tra Rodrigo Mora o Soulè. Al lavoro sul campo si sono aggiunte meticolose sedute video durante le quali Abate ha messo in guardia tutta la rosa sulla modalità di sviluppo del gioco degli avversari".

Ulteriori informazioni sull'edizione odierna.