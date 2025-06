Tuttosport: ”Torino, il primo incontro di Baroni con Zapata e Schuurs”

"Il primo incontro di Marco Baroni con Duvan Zapata e Perr Schuurs è avvenuto ieri nella tarda mattinata, nella palestra del Filadelfia. Sia l’attaccante che il difensore si stavano allenando per cercare di lasciarsi alle spalle i rispettivi infortuni ai crociati, l’allenatore era invece appena arrivato per la sua prima visita in quell’impianto che nei prossimi mesi diventerà per lui una sorta di seconda casa - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - «Come stai Duvan? Dai che iniziamo una bella avventura!», è stato il saluto che il tecnico ha rivolto al suo centravanti. E Zapata lo ha immediatamente rassicurato sulle condizioni del suo ginocchio, ma gli ha anche manifestato la grande voglia che ha di tornare a essere protagonista in campo con la maglia granata addosso". E in conclusione: "A luglio, quando inizierà il ritiro in Trentino Alto-Adige, Zapata comincerà la sua terza stagione al Torino. Era arrivato nell’estate del 2023, dopo essere stato corteggiato anche dalla Roma. Nei prossimi giorni Zapata proseguirà il proprio percorso di lavoro personalizzato, finalizzato a recuperare dall’infortuno al ginocchio. Poi, una volta terminata questa fase, potrà essere a disposizione del suo nuovo allenatore".