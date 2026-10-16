Sull'edizione odierna di Tuttosport si può trovare un focus su Daniel Braganca. Il portoghese ha ben impressionato fin qui ed è già diventato un affare per il Toro, sia dal punto di vista economico che tecnico. L'ex Sporting sta dando prova delle sue qualità all'ombra della Mole: "Qualità che Braganca in questo primo mese e mezzo al Toro ha già mostrato anche ai suoi nuovi tifosi, oltre che ad Abate. Non è un caso infatti che l'allenatore lo abbia già promosso a titolare". All'inizio Braganca si immaginava che il ballottaggio per un posto nell'undici granata fosse tra lui e Mandragora, ma a farne le spese a Udine è stato un po' a sorpresa Fitz-Jim, con il giornale che aggiunge: "Anche perché Fitz-Jim era stato la sorpresa nel centrocampo granata e non sembrava poter essere messo in discussione, almeno nel breve periodo". Ma il numero 21 del Toro sta offrendo garanzie anche economiche, come riporta il quotidiano sportivo torinese: "In totale, per l'acquisto di Braganca, Urbano Cairo verserà al club di Lisbona 3,5 milioni. Le buone prestazioni stanno però già facendo lievitare il prezzo del cartellino che di milioni ora ne vale 7: esattamente il doppio rispetto alla cifra che pagherà il Toro in caso di riscatto"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.