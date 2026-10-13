"Da Kulenovic a… Kule-novic". Così apre l'edizione odierna di Tuttosport nel commentare la vittoria del Torino contro l’Udinese. L’attaccante croato, entrato nella ripresa, si è rivelato ancora una volta decisivo, proprio come a Bologna: se contro i rossoblù aveva sfruttato l’errore di Skorupski, questa volta ha approfittato della clamorosa incomprensione tra Okoye e Bertola, firmando il 2-1 sotto la Maratona. "Forse più che Sandro, sarebbe il caso di iniziare a chiamarlo San Dro", scherza il quotidiano, sottolineando il peso dei suoi gol. Un successo importante, che ha riportato i granata alla vittoria casalinga in campionato dopo quasi cinque mesi. La gara era iniziata con qualche difficoltà per la squadra di Ignazio Abate, che ha proposto un 4-4-2, con Oristanio titolare e la coppia Adams-Simeone in attacco. Sul piano offensivo, però, il Torino è apparso "una lontana parente di quella che aveva pareggiato al Dall’Ara". All’intervallo Abate ha cambiato le carte, inserendo Ismajli per Rodríguez e passando al 3-5-2. Una mossa che, secondo Tuttosport, "ha funzionato", permettendo ai granata di affacciarsi con maggiore continuità nell’area avversaria. "Torino-Udinese è finita così con la festa di Vlasic e compagni, applauditi dalla Maratona. La curva per tutto il tempo ha sostenuto e spinto la squadra, oltre ad aver contestato Cairo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport