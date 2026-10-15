"Missione Cacciamani: Abate ha un piano per farlo volare. L'esterno non ha ancora espresso appieno il proprio valore, ma il tecnico non ha smesso di credere in lui: al Fila lavoro tattico e psicologico per farlo crescere". L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al talento classe 2007 del Torino, ormai punto fermo nello scacchiere di Ignazio Abate ma al centro di un preciso percorso di maturazione per liberarne tutto il potenziale offensivo. Il quotidiano analizza le idee dell'allenatore granata per valorizzare il diciannovenne fresco di rinnovo fino al 2031: "Niente pressioni da parte di Abate: Alessio non deve dimostrare nulla. Il mister sta lavorando sia sul piano psicologico che su quello tattico, sollevandolo da compiti troppo difensivi nel 3-5-2 per permettergli di risparmiare energie e puntare l'avversario negli ultimi trenta metri. L'eventuale passaggio al 4-4-2 o 4-2-3-1 rappresenterebbe l'abito su misura per scatenare le sue doti nel salto dell'uomo e servire assist alle punte". Nella pagina accanto, spazio alla nota dolorosa di giornata riguardante l'infermeria: "Toro, sfortuna Ilkhan: fuori tre settimane. Il regista è finito ko 23 minuti dopo l'ingresso in campo con l'Udinese: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare all'adduttore destro. È già il secondo infortunio in tre mesi per il turco, che salterà le prossime quattro partite ponendosi come obiettivo il rientro contro il Lecce ad inizio novembre". Infine, verso la sfida di Parma, si attendono i controlli su Fortini, mentre Masina riparte dalla Serie D iniziando la carriera in panchina come collaboratore tecnico al Progresso.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.