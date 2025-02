Tuttosport: “Ilic in bilico”

L’edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati, pone il focus sulla situazione legata ad Ilic: “Ilic (ormai praticamente guarito dall'infortunio muscolare patito a inizio gennaio) aveva superato le visite mediche effettuate a Barcellona per conto del club moscovita. Tuttavia la dirigenza dello Spartak ritiene di aver poi trovato un appiglio, dal proprio punto di vista, per mettere in discussione l'intesa (un appiglio ovviamente non riconosciuto dal Torino): e così ha preteso uno scontone, non solo uno sconto. Fuoco e fiamme, a quel punto. Ma un canale di dialogo è restato aperto”.