"Mio fratello Luigino Meroni. Si vestiva apposta in modo eccentrico e allora...". L'edizione odierna di Tuttosport dedica un'intera pagina al ricordo commosso di Gigi Meroni nel giorno del 59° anniversario della sua scomparsa, pubblicando alcuni stralci del libro "Gigi Meroni - Una vita a tutto campo" di Pierluigi Comerio. Attraverso le parole toccanti della sorella Maria, il quotidiano ripercorre l'anima anticonformista, generosa e profonda del campionissimo granata: "Luigino aveva una dote speciale: ottenere tutto con un sorriso. Era il mio complice, colui che mi proteggeva e mi aiutava nella mia crescita, mentre io ero la sua principale amica e sorellina con cui confidarsi nei momenti felici e in quelli difficili. La complicità fra noi era assoluta, capivo le sue stravaganze e le accettavo, anzi mi coinvolgeva facendomi diventare sua complice: quando si vestiva in modo eccentrico apposta mi diceva "Tu stai dietro di me qualche metro, così ascolti i commenti che la gente fa e poi mi racconti cosa hanno detto". Che risate ci facevamo!". Nel ricordo della famiglia emerge anche la grande generosità segreta di Meroni, scoperta soltanto dopo la tragica notte di corso Re Umberto: "Dopo la disgrazia abbiamo saputo che a Torino pagava l'affitto a diverse persone in difficoltà che si rivolgevano a lui sicure di trovare una porta sempre aperta". Infine, la testimonianza dell'amico d'infanzia Graziano Brenna rievoca gli esordi all'oratorio di San Bartolomeo a Como e il legame indissolubile nato tra le loro madri, unite dal dolore per la perdita dei rispettivi figli.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.