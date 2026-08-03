"Petrachi conta di chiudere finalmente l’operazione Perri per la porta, ora che il Leeds tornerà in Europa". Per Tuttosport la chiusura della tournée americana del Leeds e il suo ritorno in Europa potrebbero sbloccare la trattiva che consegnerebbe ad Abate il portiere titolare perfetto per la sua idea di gioco. Intanto si lavora per altri ruoli, anche in uscita, è il caso di Ilic. "Ilic niente Inghilterra, il Toro vuole venderlo". Questo il titolo di Tuttosport dopo che il centrocampista serbo è rimasto a casa, non convocato per l'amichevole a Burnley che ha visto il Torino vincitore. Ilic, contratto in scadenza nel 2027, è stato un investimento oneroso per il club granata (16,5 milioni di euro), che non vuole perderlo a zero. Adesso sta al direttore sportivo Petrachi trovare una soluzione che possa anche aiutare le casse per il mercato in entrata. D'altronde, come afferma il quotidiano: "Dovrebbe essere anche una priorità del centrocampista quella di trovare un club che possa metterlo al centro del progetto".