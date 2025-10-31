Un mese da Toro e segnali da Ilic: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 10:32)

Sui quotidiani in edicola il 31 ottobre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, possiamo leggere vari focus sui singoli: dalla crescita di Casadei al nuovo ruolo di Ilic, passando per le intuizioni di Baroni che hanno dato solidità ai granata; le interviste a Massimo Taibi e Giacomo Ferri che dicono la loro sul momento della squadra di Baroni; il ricordo di Mirella Loik, figlia di Ezio, scomparsa ieri all’età di 80 anni.

“Sempre più Casadei” è il titolo di Corriere Torino. “Più chilometri, contrasti, tiri, sponde: cresce, ma può migliorare molto. La mezzala granata si sta prendendo il Toro una partita alla volta". Verso Torino-Pisa: “Nessun infortunio per Ngonge. Aboukhlal lavora ancora a parte". La morte di Mirella Loik: “Addio a Mirella, la figlia di Ezio Loik. Architetta e docente universitaria, ha mantenuto viva la memoria del padre. Prima della partenza del Grande Torino per il Portogallo aveva chiesto in regalo una barchetta, poi trovata a Superga".

“La difesa ritrovata” scrive La Gazzetta dello Sport. “Dai voli di Paleari al leader Maripan: è un Toro blindato. Un solo gol al passivo negli ultimi 270 minuti: da tre giornate è la seconda miglior difesa del campionato". La mano di Baroni: “Il cambio di modulo è stato decisivo: giocare a tre dietro porta certezze in tutti i reparti". La svolta: “La squadra fragile d’inizio stagione si è trasformata: ora la solidità è centrale”. Le ultimissime: “Ngonge, tutto ok: per lui solo crampi. Aboukhlal a parte.” L’omaggio di Cairo a Mirella Loik: “Addio Mirella Loik. Cairo: ‘Mancherà a tutti’.”

Tuttosport:“Baroni in 4 mosse ha cambiato il Toro.”“Un nuovo modulo, lavoro sulla mente dei giocatori e sui calci piazzati, valorizzazione di chi sembrava ai margini: ecco i segreti del tecnico.”“Riecco Ilic: ‘Tornerò al top’. Al Dall’Ara la prima partita dopo l’esclusione punitiva di Parma. Il play: ‘È sempre bello giocare’.”L’intervista a Massimo Taibi: “Paleari titolare ora non mi stupirebbe” ha detto l’ex portiere granata, che ha aggiunto: “Non è facile essere il vice e farsi trovare pronti quando chiamati in causa: Alberto è stato bravo."

Le ultime: “Nulla di grave, Ngonge sta bene. A Bologna era uscito zoppicante.”Infine: “Addio a Mirella, la figlia di Loik: verrà ricordata domenica prima di Torino-Pisa.”

“Un mese da Toro” leggiamo invece sulle pagine de La Stampa. “Dall’avvio in zona retrocessione al ritmo Champions. Così Baroni ha cambiato i granata tra 3-5-2 e Mandela.”. “Con il Napoli è stata la svolta. Vlasic e Casadei uomini chiave”, dice nell’intervista Giacomo Ferri. Nell’edizione torinese troviamo invece: “Nuovo ruolo nel Toro e un’altra mentalità. Ilic, segnali di svolta.” “Baroni trasforma il talentuoso serbo in regista: ‘Ci dà qualità’.” A chiudere: “Addio a Mirella Loik. Una vita a onorare papà Ezio e il Grande Torino.”