tor rassegna stampa Un mese da Toro e segnali da Ilic: i temi granata sui giornali

RASSEGNA STAMPA

Un mese da Toro e segnali da Ilic: i temi granata sui giornali

Un mese da Toro e segnali da Ilic: i temi granata sui giornali - immagine 1
Le pagine sul Torino sui principali quotidiani in edicola
Matteo Curreri

Sui quotidiani in edicola il 31 ottobre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, possiamo leggere vari focus sui singoli: dalla crescita di Casadei al nuovo ruolo di Ilic, passando per le intuizioni di Baroni che hanno dato solidità ai granata; le interviste a Massimo Taibi e Giacomo Ferri che dicono la loro sul momento della squadra di Baroni; il ricordo di Mirella Loik, figlia di Ezio, scomparsa ieri all’età di 80 anni.

“Sempre più Casadei” è il titolo di Corriere Torino. “Più chilometri, contrasti, tiri, sponde: cresce, ma può migliorare molto. La mezzala granata si sta prendendo il Toro una partita alla volta". Verso Torino-Pisa: “Nessun infortunio per Ngonge. Aboukhlal lavora ancora a parte". La morte di Mirella Loik: “Addio a Mirella, la figlia di Ezio Loik. Architetta e docente universitaria, ha mantenuto viva la memoria del padre. Prima della partenza del Grande Torino per il Portogallo aveva chiesto in regalo una barchetta, poi trovata a Superga".

“La difesa ritrovata” scrive La Gazzetta dello Sport. “Dai voli di Paleari al leader Maripan: è un Toro blindato. Un solo gol al passivo negli ultimi 270 minuti: da tre giornate è la seconda miglior difesa del campionato". La mano di Baroni: “Il cambio di modulo è stato decisivo: giocare a tre dietro porta certezze in tutti i reparti".  La svolta: “La squadra fragile d’inizio stagione si è trasformata: ora la solidità è centrale”. Le ultimissime: “Ngonge, tutto ok: per lui solo crampi. Aboukhlal a parte.” L’omaggio di Cairo a Mirella Loik: “Addio Mirella Loik. Cairo: ‘Mancherà a tutti’.”

Tuttosport:“Baroni in 4 mosse ha cambiato il Toro.”“Un nuovo modulo, lavoro sulla mente dei giocatori e sui calci piazzati, valorizzazione di chi sembrava ai margini: ecco i segreti del tecnico.”“Riecco Ilic: ‘Tornerò al top’. Al Dall’Ara la prima partita dopo l’esclusione punitiva di Parma. Il play: ‘È sempre bello giocare’.”L’intervista a Massimo Taibi: “Paleari titolare ora non mi stupirebbe” ha detto l’ex portiere granata, che ha aggiunto: “Non è facile essere il vice e farsi trovare pronti quando chiamati in causa: Alberto è stato bravo."

Le ultime: “Nulla di grave, Ngonge sta bene. A Bologna era uscito zoppicante.”Infine: “Addio a Mirella, la figlia di Loik: verrà ricordata domenica prima di Torino-Pisa.”

“Un mese da Toro” leggiamo invece sulle pagine de La Stampa. “Dall’avvio in zona retrocessione al ritmo Champions. Così Baroni ha cambiato i granata tra 3-5-2 e Mandela.”. “Con il Napoli è stata la svolta. Vlasic e Casadei uomini chiave”, dice nell’intervista Giacomo Ferri. Nell’edizione torinese troviamo invece: “Nuovo ruolo nel Toro e un’altra mentalità. Ilic, segnali di svolta.” “Baroni trasforma il talentuoso serbo in regista: ‘Ci dà qualità’.” A chiudere: “Addio a Mirella Loik. Una vita a onorare papà Ezio e il Grande Torino.”

Leggi anche
Baroni, Paleari e la grande prova difensiva del Toro: i temi granata sui giornali
Baroni chiede impeto, chance per Ngonge e Ilic: i temi granata sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA