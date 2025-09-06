Un Toro che si ricostruisce e le parole di Israel: i temi granata sui giornali

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani oggi in edicola

Andrea Croveri 6 settembre - 10:59

Nel quotidiano Tuttosport si critica aspramente il progetto del Torino, evidenziando come, negli anni, la squadra non si sia costruita una propria identità. L'attenzione è posta particolarmente sul mercato. Ad oggi, su 30 giocatori, solo Vlasic e Lazaro militano nella squadra da almeno tre anni: "Smonta di qui, smonta di là, alla fine il giocattolo è finito sul pavimento in cento pezzi, quasi totalmente da rimontare. Vien da dire: avete presente il Torino Fc? Ecco, appunto: non imitatelo." Tra le pagine è presente anche un focus su Casadei, buon prospetto per la Nazionale, ma che non è stato convocato per le ultime partite e aspetta ancora di esordire con la squadra maggiore.

Su La Gazzetta dello Sport trovano spazio le parole di Franco Israel. L’ex portiere dello Sporting Lisbona ha raccontato in un'intervista le tappe che lo hanno portato in granata. Israel ha rivelato di aver ricevuto diverse offerte dall’estero, tra Brasile, Arabia Saudita e Messico, ma di aver atteso con convinzione l’occasione giusta in Serie A. Quando è arrivata la chiamata del Toro non ha avuto dubbi: a Lisbona tutti conoscono il Grande Torino, anche perché l’ultima partita della squadra fu proprio contro il Benfica. Il portiere uruguaiano si è soffermato anche sul derby, tema inevitabile vista la sua esperienza nelle giovanili della Juventus: "Appena sono arrivato al Toro, tutti mi hanno parlato del derby. Dobbiamo fare bene, non vedo l’ora di giocarlo".

Anche Il Corriere Torino si concentra sulle affermazioni di Israel e, in particolare, sulle sue origini Piemontesi. Infatti: "Il bisnonno di mio padre era di Bobbio Pellice, a una cinquantina di chilometri da Torino." Insomma, l'arrivo in granata sembra proprio un segno del destino. L'obiettivo è chiaro: fare bene con il Torino per ritagliarsi sempre più spazio anche in Nazionale.

La Stampa si focalizza sugli allenamenti in casa Toro. Con diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, chi è rimasto a disposizione dello staff sta lavorando per trovare maggiore stabilità nel gioco, provando soluzioni nuove sia a centrocampo che in attacco. A centrocampo l’attenzione è rivolta all’intesa tra Asllani, Casadei e Gineitis, mentre Ilkhan continua a spingere per conquistarsi spazio e minuti. In avanti, invece, test per la coppia Simeone-Zapata, un tandem che potrebbe garantire alternative importanti per il continuo della stagione.