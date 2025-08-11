La stagione è vicina e la squadra ancora incompleta: inevitabile che il tema di giornata sia sempre il calciomercato. Ma non solo... L'edizione di Torino del Corriere della Sera dedica spazio alle dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Gian Piero Ventura. L'ex tecnico granata, alla guida del Toro per cinque anni, ha espresso ottime parole riguardo a Marco Baroni, ritenendolo un validissimo allenatore, reduce da un ottimo percorso alla Lazio. Ventura ha poi parlato del centrocampo del Torino: "Di Anjorin posso dire che è un giocatore importante e che se sta bene può dare un grosso contributo. Casadei ha qualità enormi e tutte le potenzialità per diventare “importante”, ma bisogna dargli tempo. L’anno scorso nel centrocampo della Lazio giocavano Rovella e Guendouzi, due che non sono incontristi puri e sapevano esattamente cosa fare e quando farlo. Perché se hai un’organizzazione di gioco puoi sostenere anche un centrocampo di qualità". Sulla difesa, invece, il tecnico ha espresso la necessità di fare qualcosa, ma anche alcune note positive: "Bisogna fare ancora qualcosa, sono un po’ pochi. Ma Ismajli è davvero un bel centrale". Curiosità per i nuovi, da Aboukhlal a Ngonge e Simeone, ma positività per la situazione dei granata. Così ha concluso Ventura: "Credo che. sulla carta, questa sia una squadra che può fare qualcosa in più rispetto agli ultimi campionati".
Rassegna stampa
Una nuova idea come terzino, mentre Ventura…i temi granata sui giornali
La Gazzetta dello Sport, invece, dopo aver condiviso le parole di Vlasic, dedica anche un aggiornamento alla ripresa degli allenamenti della giornata di ieri: i granata erano già al Filadelfia per riprendere la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Chi era assente a Valencia e adesso prova a recuperare è Adams Masina, assente dall'ultima amichevole per un sovraccarico muscolare ma che punta a recuperare per la prima sfida di Coppa Italia contro il Modena, in programma per il 18 agosto.
Anche con Masina, comunque, la difesa del Torino è un reparto carente: "Coco anche al Mestalla ha ribadito le sue amnesie, quelle messe in mostra per tutta la stagione scorsa, e finora non ha convinto Baroni. Tutta la linea in verità è andata in apnea, con gli esterni Pedersen e Biraghi in costante ritardo e la diga di centrocampo Anjorin-Casadei infilata troppo facilmente" ha approfondito La Stampa. Il quotidiano piemontese riporta contatti ripresi tra il Torino e il Francoforte per Amenda, con i tedeschi che chiedono 10 milioni e i granata che invece vorrebbero un prestito. Più facile è la pista che potrebbe portare in granata Pirola, reduce dall'esperienza all'Olympiacos ma che vuole tornare in Italia per provare a rientrare nel giro della Nazionale.
Anche Tuttosport parla di mercato ma si concentra su una necessità ancora più impellente in difesa: il terzino sinistro. I granata mostrano la necessità di affiancare un profilo giovane ed estremamente futuribile all'esperto Biraghi. Se c'era stata l'ipotesi Ouattara, dal Monaco, l'elevato costo ha fatto virare Vagnati su un altro profilo, sempre in Francia: si tratta di Mahamadou Nagida. Terzino sinistro, classe 2005, nazionalità camerunense, in forza al Rennes, nella scorsa stagione, nonostante fosse chiuso per la titolarità, ha comunque collezionato 13 presenze condite da 2 gol. Vagnati, consigliato da Paresce (che viene proprio dal Rennes) ha avviato i contatti, che potranno essere portati avanti nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA