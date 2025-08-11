Una nuova idea come terzino, mentre Ventura…i temi granata sui giornali

La stagione è vicina e la squadra ancora incompleta: inevitabile che il tema di giornata sia sempre il calciomercato. Ma non solo... L'edizione di Torino del Corriere della Sera dedica spazio alle dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Gian Piero Ventura. L'ex tecnico granata, alla guida del Toro per cinque anni, ha espresso ottime parole riguardo a Marco Baroni, ritenendolo un validissimo allenatore, reduce da un ottimo percorso alla Lazio. Ventura ha poi parlato del centrocampo del Torino: "Di Anjorin posso dire che è un giocatore importante e che se sta bene può dare un grosso contributo. Casadei ha qualità enormi e tutte le potenzialità per diventare “importante”, ma bisogna dargli tempo. L’anno scorso nel centrocampo della Lazio giocavano Rovella e Guendouzi, due che non sono incontristi puri e sapevano esattamente cosa fare e quando farlo. Perché se hai un’organizzazione di gioco puoi sostenere anche un centrocampo di qualità". Sulla difesa, invece, il tecnico ha espresso la necessità di fare qualcosa, ma anche alcune note positive: "Bisogna fare ancora qualcosa, sono un po’ pochi. Ma Ismajli è davvero un bel centrale". Curiosità per i nuovi, da Aboukhlal a Ngonge e Simeone, ma positività per la situazione dei granata. Così ha concluso Ventura: "Credo che. sulla carta, questa sia una squadra che può fare qualcosa in più rispetto agli ultimi campionati".