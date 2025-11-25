Una serata umiliante, le scuse di Baroni: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino sui quotidiani in edicola

Matteo Curreri 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 10:39)

Sui quotidiani in edicola il 25 novembre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, il focus è chiaramente incentrato sulla serata profondamente negativa di ieri, culminata con l’1-5 in favore del Como. Le parole dei protagonisti, da Baroni a Vlasic, passando per il presidente Urbano Cairo. I dati e le sensazioni che lascia una serata andata totalmente storta.

Corriere Torino titola: «Il Como piega il Toro». «La squadra di Fabregas vince 5-1 sui granata. E scavalca la Juve in classifica. Cairo: “Una partita troppo brutta per essere vera”». «Chiediamo scusa ai nostri tifosi, nel secondo tempo siamo usciti dal campo. La squadra è calata», sono le dichiarazioni di Baroni nel post partita, cui si aggiungono quelle di Nikola Vlasic: «Sull’1-3 per loro abbiamo mollato e abbiamo perso le distanze, è davvero una brutta giornata per tutti noi». Spazio anche alle giovanili granata: «L’Under 18 passa sul campo del Lecce. È il quinto risultato utile consecutivo».

La Gazzetta dello Sport scrive: «Como in alto, il Toro scivola». «Vlasic replica al primo vantaggio lariano, poi i granata, penalizzati dalle assenze, cedono nella ripresa». Le pagelle: «Passo indietro di Pedersen, Asllani di sostanza». Cairo: «Ripartiamo. Dispiaciutissimo. Ci sono tante gare per fare bene», ha detto il presidente granata. «In settimana sarò al Filadelfia con la squadra». Baroni: «Chiedo scusa ai nostri tifosi». Un Vlasic amaro: «Brutta partita, siamo crollati». Toro oggi al lavoro: «Adams colpito da gastroenterite».

La Stampa apre con: «Toro umiliato». «Granata inesistenti: cinque schiaffi in casa dal Como. Pari illusorio, poi il crollo. E scoppia la contestazione». Le pagelle: «Tameze smarrito, incubo Lazaro, Zapata fatica». Le dichiarazioni di Baroni: «Non si può uscire dal campo così, mi prendo le responsabilità. Chiedo scusa alla nostra gente». Sull’edizione torinese: «La difesa del Toro è un colabrodo, torna di nuovo ultima della Serie A». «Un enorme passo indietro per i granata contro il Como, l’assenza di Coco non giustifica il tracollo subito». Vlasic: «Con il secondo gol loro abbiamo perso la bussola. Il primo rigorista sono io e ho tirato io». Infine, la notizia del daspo a coloro che nel derby «oltraggiarono la memoria di Superga. Quattro tifosi senza Stadium per 5 anni».

In prima pagina, Tuttosport titola: «Toro da vergognarsi». «Como show, Toro a pezzi». «I granata, senza Adams e Coco oltre a Simeone, resistono un tempo, poi sono travolti dalla qualità della squadra di Fabregas, che balza al sesto posto. Dopo sei risultati utili consecutivi si interrompe la corsa di Baroni. Vlasic su rigore risponde ad Addai, che a inizio ripresa raddoppia. Ramon, Nico Paz e Baturina completano il clamoroso successo dei lombardi». «Baroni si scusa e avverte». Il tecnico: «Mi dispiace per i tifosi. Usciti dal campo dopo alcuni cambi: anche queste sono indicazioni». Le pagelle: «Asllani, un tiro e basta. Per Zapata serve tempo». La moviola di Calvarese: «Bonacina in serata poco lucida». «La peggior difesa di A: non si può mollare». «Con le 5 di ieri sono 21 le reti subite dal Toro in 12 giornate». Vlasic parla da capitano: «Una brutta giornata, da dimenticare il prima possibile. Pensiamo al Lecce». Spazio anche a una Primavera in crisi e senza identità: «Ai granata manca anche il cuore Toro». Infine: «L’omaggio a Gigi Meroni: una delegazione del Como ha deposto un mazzo di fiori in corso Re Umberto a Torino».