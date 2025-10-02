“Vent’anni di nulla” e Baroni in bilico: il Toro sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola

Andrea Croveri 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 10:55)

Sui quotidiani di oggi si analizza la difficile situazione del Torino. I granata vantano il peggior attacco e la peggior difesa del campionato e il nuovo infortunio di Ismajli non fa che aggravare lo scenario, mescolando ulteriormente le carte. In questo contesto, la panchina di Baroni appare sempre meno solida e già si fanno i primi nomi per un’eventuale sostituzione.

La Gazzetta dello Sport fa una panoramica sulla situazione dell'attacco in casa granata. Nonostante la squadra abbia a disposizione attaccanti di spessore come Duvan Zapata e Simeone, il numero di gol segnati rimane esiguo, e si tratta quasi sempre di occasioni messe in rete non tanto da azioni costruite quanto da giocate personali. L'esempio lampante che riporta il quotidiano è il grande gol di Ngonge contro il Parma, frutto di "una spruzzata d’istinto geniale, sicuramente una dose abbondante di talento e anche una buona dose di sfrontatezza". L'esterno sembra aver ingranato, ma per l'attacco del Toro c'è ancora molto su cui lavorare.

Tuttosport osserva il Torino sia dal punto di vista del gioco che della classifica. Baroni fatica a trovare la giusta rotta per impostare il campionato e, intorno a lui, iniziano a farsi strada le voci su un possibile cambio in panchina. Tra i nomi più accreditati figura Daniele De Rossi, fresco di rescissione con la Roma e già incontrato da Cairo la scorsa primavera. Il quotidiano dà spazio anche alle parole di Haris Skoro, ex attaccante del Toro che ha raccontato di sentire ancora un forte legame con squadra e città, e che si è espresso sul Torino di Cairo: "Una pena". "Vent'anni di nulla".

La Stampa ricorda la vendita dei biglietti per il derby della Mole, e fa il punto sulla difesa del Torino, sempre più fragile visto anche l'infortunio di Ismajli che condiziona di nuovo le scelte tecniche del mister. Focus anche su Gineitis, centrocampista di prospettiva che con Baroni ha trovato sempre meno spazio e che sembra finito fuori dai radar. L'allenatore preferisce affidarsi a Ilic, Asllani e Casadei, ma anche ad Anjorin e Tameze nel corso dei novanta minuti.

Anche il Corriere Torino prende in considerazione lo stop di Ismajli, che sicuramente non prenderà parte alla partita con la Lazio, ma che ha buone possibilità di rientrare contro il Napoli, in casa. Baroni si affiderà così a Maripan e Coco, con Masina primo sostituto e gli adattabili Tameze e Dembele.