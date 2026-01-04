Verona e poi il mercato, Baroni chiede ferocia: i temi granata sui giornali

“Operazione riscossa” è il titolo de La Gazzetta dello Sport . “Toro, c’è il Verona. La carica di Baroni: ‘Feroci e attenti’. Dopo il ko con il Cagliari, i granata per il riscatto al Bentegodi. Il tecnico: ‘Basta errori. Loro giocano un calcio di ritmo’”.

“Verona e poi il mercato. Il Toro cerca la svolta: ‘Dobbiamo essere feroci’” si legge su La Stampa . “Cagliari e Besiktas su Zapata, piace Vogt del San Gallo”. Sull’edizione torinese: “Dalla Coppa d’Africa al Bentegodi, Coco pronto a riprendersi il Toro. Il difensore vuole cancellare la delusione vissuta con la Guinea Equatoriale: oggi in campo a Verona”. Spazio anche alla Primavera, vincente ieri a Cremona: “U19 granata, buon successo in ottica play out”.

“Baroni torna sotto esame: ‘Il mercato? Io mi fido’” apre Tuttosport. “La dimensione del Toro non è da 12° o 13° posto: io lavoro per ottenere ampi miglioramenti. Le panchine di fila di Casadei? Nessun problema”. Poi il mercato: “Toro-Ricardo, un milione più altri sei”. Nuovi dettagli sulla trattativa: “L’offerta granata: prestito oneroso con riscatto se il centrale giocherà almeno la metà delle partite”. Spazio anche al ritorno di Simeone al Bentegodi: “Due mesi senza gol, il Cholito scalpita. Dall’infortunio si è ripreso bene ma ora vuole tornare decisivo: quando segna, il Toro non perde”. Ancora la Primavera: “Il Toro torna alla vittoria. Sono 3 punti fondamentali. Il successo mancava da 3 mesi: reti di Sandrucci e Zeppieri. Baldini rimane in corsa per la salvezza”.