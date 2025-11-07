Vlasic e Simeone gente da derby: i temi granata su giornali

Le notizie sul Torino sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 11:01)

Sui quotidiani in edicola il 7 novembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è tutta rivolta al derby di domani alle ore 18.00. Spazio a diverse interviste, dai protagonisti del presente, come Casadei, a quelli del passato, come Rincon e Ferri. Poi le statistiche, con Simeone che ha più volte punito i bianconeri e cercherà di ripetersi, e i dubbi di formazione di Baroni.

Su La Gazzetta dello Sport, l’intervista pre-derby a Cesare Casadei: «Sarà un derby di carattere e adrenalina. Il Toro ha fame». La mezzala: «Si andrà oltre la tattica e i valori tecnici. Contro la Juventus vogliamo scrivere la storia», ha detto. I preparativi al Filadelfia: "Le alternative di Baroni. Come play Asllani o Ilic. Dubbio Adams-Ngonge". «Il serbo è in crescita, in attacco si cerca il partner giusto per Simeone. E dietro Ismajli spinge».

Su Tuttosport: «Il Cholito vede la Juve e segna: 6 gol, per ora…». «L’argentino — si legge — ha nella squadra bianconera la sua seconda vittima preferita: solo contro la Lazio ha realizzato più reti. Ora vuole lasciare il segno in granata». Dall’infermeria: "Baroni può recuperare anche Aboukhlal". L’intervista al doppio ex Tomas Rincon: «Grazie Juve, ma tifo Toro! Vorrei tornare da dirigente», e alla vecchia gloria granata Giacomo Ferri: «Toro, per vincere non pensare al passato». La lettera di Matteo, un tifoso di 19 anni: Messaggio al Filadelfia: «Siete il Toro, ricordatelo!»

"Gente da derby", titola invece La Stampa. «Da Vlasic a Simeone, il Toro si affida a chi ha più esperienza di stracittadine tra Spalato, Buenos Aires e Genova. E il Cholito ha già segnato sei volte ai bianconeri». Anche qui trova spazio la lettera del giovane granata: "Matteo, una vittoria in 19 anni: “Ora regalatemi un’altra gioia”. Sull’edizione torinese: «Paleari ha tra le mani l’occasione della vita: titolare nel derby».

Su Corriere Torino, l’intervista a Federico Sandrone, CEO di Coesa, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Torino, coordinatore della filiera energia di Confindustria e tifoso granata: «Vado in tribuna all’Allianz in mezzo agli juventini. Esulterò al gol del Cholito».