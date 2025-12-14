Vlasic fa sospirare di sollievo il Toro: i temi granata sui giornali

Le pagine dedicate al Torino sui quotidiani in edicola

Matteo Curreri 14 dicembre - 10:34

Sui quotidiani in edicola il 14 dicembre 2025, che trattano delle vicende del Torino, il focus è chiaramente incentrato sulla gara disputata ieri, vinta dai granata sulla Cremonese per 1-0. Protagonista l’autore del gol Nikola Vlasic, in un ottimo momento di forma. A seguire, le parole di Cairo, Baroni e Paleari. Extra campo, l’assemblea dei tifosi nel pre-partita e l’intervista a Mirko Ferretti.

Corriere Torino titola “Vlasic trascina Toro”. Il croato segna il gol che regala la vittoria contro la Cremonese. Baroni: «Ho visto la grinta da Toro, ora ripartiamo da qui». Le parole di Cairo: «All’inizio c’era un po’ di tensione, ma quando Vlasic gira, la squadra è uno spettacolo. Bene Adams e Zapata. Con Petrachi stiamo lavorando sottotraccia per il mercato. Adesso pensiamo al Sassuolo». Spazio anche per l’Under 18: Il sesto gol stagionale di Gabriele Falasca non basta per battere la Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport apre con “Vlasic d’oro, il Toro riparte”. Decide il croato, scossa granata e Cremonese ko. Il 10 segna ancora e la squadra di Baroni ritrova la vittoria. I grigiorossi si fermano ma restano in alto. Riflettori puntati sull’ottimo momento di forma di Vlasic: Il leader è Nikola. Non solo il gol, Super Vlasic fa andare forte tutto il Toro. Il 10 croato al top: è tornato titolare in nazionale ed è l’uomo chiave granata. Le pagelle: Pedersen creatore di gioco, Casadei da recuperare. Cairo: «Vittoria fondamentale. Ho visto tanto carattere. Bella risposta dei ragazzi. Quando Vlasic gira, il Torino è uno spettacolo e ora sta girando molto. Zapata è molto motivato». Baroni: «È stata una partita di squadra. L’abbiamo gestita anche dal punto di vista emotivo: è un segnale di crescita». Le dichiarazioni di Paleari: «Ci siamo guardati in faccia. Ora risaliamo». La moviola: Tocco di Simeone: per arbitro e Var non è rigore.

La Stampa scrive “Sospiro di sollievo”. Dopo tre sconfitte di fila, il Toro supera la Cremonese. Decide Vlasic, brividi per un mani di Simeone al 99’. Le pagelle: Paleari attento, Zapata lotta, Adams prezioso. Spazio all’intervista all’ex giocatore granata (1962-1966) Amilcare “Mirko” Ferretti: «Io, ultimo pioniere del calcio. Tra derby di fuoco con Sivori e corse sul Duetto di Meroni. In campo a Catania il giorno di “Clamoroso al Cibali”, poi al Toro con Rocco. Al Filadelfia sentivi la storia, io e Bearzot lì abbiamo segnato gli ultimi gol». Nell’edizione torinese: Vlasic ci ha preso gusto a segnare. «Il Toro è casa mia, devo dare tutto». Terzo gol consecutivo in casa per il croato, questa volta decisivo per regalare la vittoria ai granata. Baroni: «Vlasic è importante per noi: lui sta crescendo nel ruolo e giocatori così vogliono queste partite perché nelle difficoltà sanno trascinare».

Tuttosport apre in prima pagina con “Vlasic salva Baroni”. Un gol del croato riporta un po’ di serenità dopo tre sconfitte di fila. «Mi sento obbligato a dare tutto per squadra e tifosi». Il tecnico respira, ma il gioco resta un optional: a gennaio bisognerà correggere tanto. Brividi per un mani di Simeone in area al 100’: Calvarese spiega perché il Var non ha assegnato il rigore. All’interno: Toro, vittoria d’oro: un gol alla B. San Vlasic! Ma che paura al 100’! Cremonese ko: nel giorno del debutto di Petrachi, Baroni esulta dopo 48 giorni e tre ko di fila. Simeone, rischio rigore nel recupero extralarge. Baroni: «Sì, questa è la mia squadra. Dispiace per Vagnati, avevamo un buon rapporto. Petrachi ha ragione: posso e devo fare di più». Le pagelle: Maripan è un vero muro, Adams meritava il gol. Vlasic migliore in campo: oltre alla rete, tante giocate di qualità. Zapata è in continua crescita sul piano della forma: Baschirotto e Ceccherini non riescono a contenerlo. Ancora Vlasic: «Ora segno sempre. Ci tengo tanto al Toro. Mi sento obbligato a dare tutto. Qui è casa mia. Siamo più forti di quello che stiamo dimostrando». Calvarese sul tocco con la mano di Simeone: «Marinelli ok. Non è tocco da rigore». Prima del match l’assemblea dei tifosi: Avanti con la contestazione a Cairo.