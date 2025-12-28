Vlasic trascina un Toro moscio, Petrachi al lavoro sul mercato: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino scritte sui quotidiani di oggi

Andrea Croveri 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 10:49)

Partita persa in casa per gli uomini di Baroni che dal confronto con il Cagliari non escono con i tre punti, ma con tanto rammarico e la consapevolezza di avere ancora molto lavoro da fare. Mentre Cairo e Petrachi si preparano all’apertura del mercato, la squadra è chiamata a migliorare soprattutto nella tenuta difensiva e a trovare maggiore concretezza sotto porta.

Il Corriere Torino titola "Toro rimandato": Vlasic continua a dimostrarsi in forma, ma per fare punti e salire di qualità c'è bisogno che tutta la squadra riesca a entrare nella scia positiva. Sul quotidiano emergono le parole e il rammarico del patron granata Urbano Cairo e degli altri protagonisti del match, tra cui quelle di Simeone: "Quanto mi manca segnare? Non penso ai gol, voglio solo che la squadra vinca". Le dichiarazioni dell'argentino sono presenti anche su La Stampa. Il Cholito non va in gol da 55 giorni, eppure crea, gioca e dialoga con tutto il reparto offensivo. Restano comunque il rammarico e l'obiettivo di fare meglio: "Io per primo potevo fare di più, soprattutto sul colpo di testa alla fine. Cercheremo di migliorare, però stavolta è mancato solo il gol".

"Petrachi, ora ribalta questo Toro moscio!" titola Tuttosport mettendo un occhio sul mercato e uno sullo spogliatoio, riportando anche parole di Urbano Cairo a seguito della partita con il Cagliari: "Ho parlato con Petrachi e con il mister, abbiamo le idee chiare su cosa fare, ma non credo che immediatamente possa arrivare qualcuno". In merito alla partita persa dai granata, il quotidiano scrive: "Solita mediocrità, dal “cairismo” alle responsabilità dell’allenatore. Segna Vlasic, poi la difesa fa acqua: il Cagliari vince con Prati-Kilicsoy".

La Gazzetta dello Sport elogia l'ottima prestazione di Palestra che punta la nazionale e il gran gol di Kilicsoy che ha spento le speranze dei granata di segnare la terza vittoria consecutiva. Il tema riguarda soprattutto gli errori difensivi, non da poco e non i primi di questa stagione, oltre che la mancanza di concretezza sotto porta: "I granata in questo frangente hanno mostrato più palleggio e idee più chiare grazie anche al recupero in attacco di Simeone, a 49 giorni dall’ultima da titolare. La loro colpa è stata quella di non cercare con più convinzione il raddoppio quando i sardi si sono abbassati".