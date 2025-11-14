Zapata scalpita, ansia per Ilic: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 10:36)

Sui quotidiani in edicola il 14 novembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, si presta attenzione alle gare dei nazionali, con il gol di Asllani e la preoccupazione per l’infortunio patito a Wembley da Ivan Ilic. Focus sui singoli, come Simeone, Zapata e Tameze; le interviste agli ex granata Stefano Sorrentino e Daniele Delli Carri; e il Filadelfia, che sarà nuovamente aperto al pubblico domani mattina e che ieri è stato sede dell’incontro tra i granata e l’ItalRugby.

Su La Gazzetta dello Sport, l’intervista a Stefano Sorrentino: «Sorrentino vota: “Paleari numero 1. Casadei al decollo”». L’ex portiere granata afferma: «Alberto è strepitoso, il titolare è lui. Baroni ha creato un gran gruppo: è sulla buona strada». Ma Paleari rappresenta anche qualcosa di più: «Il portiere è un bell’esempio per i giovani, per chi ancora crede nei sogni da realizzare attraverso il lavoro, la serietà e la costanza». I commenti su Baroni e Casadei: «Baroni è una mosca bianca nel calcio per la sua umanità. Oggi Cesare sta trovando la sua dimensione di calciatore». Tra le novità, «Domani riapre il Filadelfia: test con la Primavera» e la visita di «Brex, il capitano dell’Italrugby ospite durante l’allenamento». Nelle pagine dedicate alle gare delle nazionali, attenzione all’infortunio di Ilic: «L’Inghilterra va. Serbia fuori. E Ilic si fa male: legamento?» e alla rete siglata da Asllani con l’Albania: «Asllani trascina l’Albania ai playoff».

Tuttosport titola: «Simeone: il piano per restare al top». «L’argentino ha già giocato più che in tutta la scorsa stagione a Napoli. La pausa serve anche per mantenere la migliore condizione fisica». E ancora: «Ansia Toro per Ilic. Grave infortunio con la nazionale». Il centrocampista, «a dieci minuti dalla fine del primo tempo è terminato a terra nel tentativo di opporsi a Rashford». «Il serbo ha sentito cedere il ginocchio sinistro nella gara con l’Inghilterra: si teme una lunga assenza». Nell’intervista all’ex difensore granata Daniele Delli Carri: «Ismajli è fortissimo, mostruoso con la Juve». Secondo lui: «La società in estate ha fatto un grande colpo. L’albanese e Maripan incarnano lo spirito granata. Da tempo al Toro non vedevo centrali così tosti».

Corriere Torino scrive: «Tameze, l’“equilibratore” di Baroni». «Da possibile partente a risorsa preziosa: il franco-camerunense si sdoppia fra mediana e difesa». I 537 minuti disputati dall’ex Verona, «Tameze li ha collezionati prendendo parte a tutte le undici partite disputate dal Toro».

Sull’edizione torinese de La Stampa troviamo: «Toro, Zapata scalpita. Domani altro test con i tifosi al Filadelfia». «Il capitano granata lavora per aumentare la propria autonomia. Baroni lo aspetta e nella sosta si ritrova con tutti gli attaccanti». Spazio anche alla visita dell’ItalRugby al Filadelfia.