Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor rassegna stampa Zapata scalpita, ansia per Ilic: i temi granata sui giornali

RASSEGNA STAMPA

Zapata scalpita, ansia per Ilic: i temi granata sui giornali

Zapata scalpita, ansia per Ilic: i temi granata sui giornali - immagine 1
Le notizie sul Torino sui principali quotidiani in edicola
Matteo Curreri

Sui quotidiani in edicola il 14 novembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, si presta attenzione alle gare dei nazionali, con il gol di Asllani e la preoccupazione per l’infortunio patito a Wembley da Ivan Ilic. Focus sui singoli, come Simeone, Zapata e Tameze; le interviste agli ex granata Stefano Sorrentino e Daniele Delli Carri; e il Filadelfia, che sarà nuovamente aperto al pubblico domani mattina e che ieri è stato sede dell’incontro tra i granata e l’ItalRugby.

Su La Gazzetta dello Sport, l’intervista a Stefano Sorrentino: «Sorrentino vota: “Paleari numero 1. Casadei al decollo”». L’ex portiere granata afferma: «Alberto è strepitoso, il titolare è lui. Baroni ha creato un gran gruppo: è sulla buona strada». Ma Paleari rappresenta anche qualcosa di più: «Il portiere è un bell’esempio per i giovani, per chi ancora crede nei sogni da realizzare attraverso il lavoro, la serietà e la costanza». I commenti su Baroni e Casadei: «Baroni è una mosca bianca nel calcio per la sua umanità. Oggi Cesare sta trovando la sua dimensione di calciatore». Tra le novità, «Domani riapre il Filadelfia: test con la Primavera» e la visita di «Brex, il capitano dell’Italrugby ospite durante l’allenamento». Nelle pagine dedicate alle gare delle nazionali, attenzione all’infortunio di Ilic: «L’Inghilterra va. Serbia fuori. E Ilic si fa male: legamento?» e alla rete siglata da Asllani con l’Albania: «Asllani trascina l’Albania ai playoff».

Tuttosport titola: «Simeone: il piano per restare al top». «L’argentino ha già giocato più che in tutta la scorsa stagione a Napoli. La pausa serve anche per mantenere la migliore condizione fisica». E ancora: «Ansia Toro per Ilic. Grave infortunio con la nazionale». Il centrocampista, «a dieci minuti dalla fine del primo tempo è terminato a terra nel tentativo di opporsi a Rashford». «Il serbo ha sentito cedere il ginocchio sinistro nella gara con l’Inghilterra: si teme una lunga assenza». Nell’intervista all’ex difensore granata Daniele Delli Carri: «Ismajli è fortissimo, mostruoso con la Juve». Secondo lui: «La società in estate ha fatto un grande colpo. L’albanese e Maripan incarnano lo spirito granata. Da tempo al Toro non vedevo centrali così tosti».

Corriere Torino scrive: «Tameze, l’“equilibratore” di Baroni». «Da possibile partente a risorsa preziosa: il franco-camerunense si sdoppia fra mediana e difesa». I 537 minuti disputati dall’ex Verona, «Tameze li ha collezionati prendendo parte a tutte le undici partite disputate dal Toro».

Sull’edizione torinese de La Stampa troviamo: «Toro, Zapata scalpita. Domani altro test con i tifosi al Filadelfia». «Il capitano granata lavora per aumentare la propria autonomia. Baroni lo aspetta e nella sosta si ritrova con tutti gli attaccanti». Spazio anche alla visita dell’ItalRugby al Filadelfia.

Leggi anche
Speranza Aboukhlal e due obiettivi in difesa per gennaio: il Toro sui giornali
Affollamento a centrocampo e un Anjorin ritrovato: i temi granata sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA