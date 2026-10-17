Brutta sconfitta per un Napoli che sembra andare a fondo. Dopo la sconfitta con il Villarreal, il clima si è fatto ancora più teso oggi pomeriggio, con la sconfitta con il Venezia. Davide Nicola sorride, Allegri molto meno: nonostante il dominio della squadra ospite, il Venezia ha chiuso l'incontro vincendo 1-0, con gol di Akora Adams che salta Rrhamani e calcia in porta: la palla viene deviata quel tanto che basta per ingannare Meret. Al 67' il Napoli ha potuto riprendere il punteggio guadagnando un rigore: sul dischetto è andato De Bruyne, ma Stankovic ha parato il tiro. Guardiamo come cambia la classifica nel pomeriggio del 17 ottobre: il Napoli è in nona posizione con 10 punti, il Venezia è ancora ultimo, ma ha guadagnato tre punti importanti, i primi della stagione.