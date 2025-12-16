Baschirotto sulla sconfitta con il Torino: “Rigore? Fa parte del passato”

Per il Torino, quella di sabato scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino è stata una vittoria pesante in termini di classifica. I granata hanno risposto alle tre sconfitte consecutive maturate dalla sosta di campionato in poi con il gol nella prima frazione firmato da Vlasic. Non una prestazione tale da poter dire che i mali dei granata siano stati estirpati, ma comunque sufficiente per allontanarsi, almeno in parte, dalla zona pericolosa. Ad avere la peggio contro i granata è stata la Cremonese di Davide Nicola, che si presentava a Torino forte di due vittorie consecutive contro Bologna e Lecce. Un ko che non compromette il percorso dei grigiorossi, lontani otto lunghezze dal terzultimo posto. Sulla partita è tornato a commentare a freddo il difensore della Cremonese Federico Baschirotto:«È stata una partita combattuta, abbiamo subito gol su un rimpallo ma le occasioni per segnare ne abbiamo avute – ha detto, prima di soffermarsi sull’episodio dubbio che ha riguardato Giovanni Simeone –. Sul potenziale calcio di rigore il mister e la società hanno già preso posizione, noi giocatori dobbiamo solo pensare alla partita con la Lazio e lavorare al meglio in settimana. Torino fa parte del passato, concentriamoci sul prossimo impegno, che è l’unica cosa che conta per raggiungere il nostro obiettivo».