"Non posso prendere in braccio tutti, posso parlare ma ognuno ha il suo carattere. Quando senti i fischi, magari ti nascondi perché hai paura. Non sto puntando il dito contro i ragazzi, è normale che siamo diversi". Gleison Bremer, ex difensore granata oggi alla Juventus, si è espresso così al termine della pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Il brasiliano ha affrontato apertamente le difficoltà della squadra, finita sotto pressione dopo una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative nelle quali è mancata soprattutto la capacità di reagire nei momenti complicati.

Le dichiarazioni riportano al centro il tema della personalità e del senso di responsabilità all'interno del gruppo bianconero. Bremer ha sottolineato le diverse reazioni dei compagni davanti ai fischi dei tifosi, senza indicare direttamente singoli giocatori. Un argomento già affrontato in passato anche da Thiago Motta, che aveva evidenziato la necessità di vedere maggiore carattere da parte della squadra. Il momento della Juventus rende le parole del difensore particolarmente delicate, perché arrivano in una fase in cui ambiente e tifoseria chiedono risposte. La società avrebbe dunque deciso di multare il brasiliano per le dichiarazioni rilasciate nel post partita. Intanto, Bremer si sarebbe già scusato con i compagni e avrebbe chiarito la situazione anche con Luciano Spalletti.