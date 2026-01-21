Cinque gol all’andata e la voglia di Europa: il Como è uno dei peggiori avversari

Conosciamo meglio il Como di Cesc Fabregas, prossima avversaria del Torino nel 22° turno di Serie A: già all'andata la partita fu durissima

Federico De Milano Caporedattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 18:11)

Le prestazioni negative del Torino non sono di certo mancate in questo campionato di Serie A ma una delle peggiori è stata quella casalinga contro il Como. Dopo un primo tempo difficile, ma in cui i granata avevano saputo tenere un buon 1-1, nella ripresa di quella partita la squadra di Cesc Fabregas ha dato una sonora lezione di calcio al Toro. Il punteggio finale è stato infatti un 1-5 che ha significato un ko davvero difficile da digerire per la squadra di Marco Baroni a fine novembre. Ma quale Como affronterà adesso il Torino.

Il Como sogna l'Europa: è a soli 5 punti dalla Champions — In una lotta per la zona Champions League che conta molte grandi squadre come Napoli, Roma e Juventus, ora troviamo anche il Como che sta conducendo un'ottima stagione. La formazione lariana si trova infatti a quota 37 dopo le prime 21 giornate e questo significa che ha una media punti di 1,76. Riuscire a concludere il campionato in questa posizione, garantirebbe al Como una prima storica qualificazione a una competizione europea. Il rendimento recente della squadra di Fabregas è molto positivo con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 un solo ko nelle ultime cinque partite disputate.

Nico Paz e non solo: il Como ha la seconda miglior difesa in Serie A — La stella della squadra è sicuramente Nico Paz, trequartista scuola Real Madrid di grandissimo talento e in grado di far male alle squadre avversarie sia con dei gol (già 8 in campionato) che con un assist (se ne contano 6 fin qui in Serie A). Ma le qualità offensive della squadra lombarda non sono l'unica caratteristica da tenere d'occhio per il Torino. Fabregas è infatti riuscito a dare una grande solidità difensiva alla sua squadra che vanta infatti la seconda miglior difesa di tutto il campionato con appena 16 reti subite nei primi 21 turni di Serie A. Sabato 24 gennaio alle ore 15, i granata andranno a far visita al Como per questo match che si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia e un altro dato da tenere in considerazione è quello relativo al numero di sconfitte interne. Soltanto il Milan è infatti riuscito ad avere la meglio sui biancoblù nel loro stadio, sarà quindi un'impresa molto dura per il Toro di Baroni riuscire a far punti su quel campo in riva al lago.