Fiorentina, ufficiale l’esonero di Pioli: Vanoli e D’Aversa in pole

La sconfitta contro il Lecce è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Fiorentina. La società Viola ha deciso di interrompere il rapporto con il mister Stefano Pioli, comunicandogli l’esonero nella giornata di oggi. Subito dopo il ko, la squadra è stata mandata in ritiro al Viola Park, scelta che la dirigenza considera necessaria per ritrovare compattezza e concentrazione in vista dei prossimi impegni. In attesa di individuare il nuovo tecnico, la Fiorentina ha affidato la guida provvisoria della prima squadra a Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera, che dirigerà gli allenamenti nei prossimi giorni. Sul fronte delle alternative, i nomi più caldi per la panchina sono Paolo Vanoli e Roberto D’Aversa. Vanoli, ancora sotto contratto con il Toro e seguito anche dal Genoa, dovrà eventualmente liberarsi dai granata prima di poter trattare con la società fiorentina. D’Aversa, libero dopo l’esperienza a Empoli, resta invece un’opzione concreta e immediatamente disponibile. Di seguito il comunicato del club: