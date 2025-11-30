Lecce-Torino 2-1, Di Francesco: “Tolto il rigore, nella ripresa non abbiamo subìto quasi nulla”

1 di 2

DAZN

PARMA, ITALY - OCTOBER 04: Eusebio Di Francesco, Head Coach of Lecce, looks on prior to the Serie A match between Parma Calcio 1913 and US Lecce at Stadio Ennio Tardini on October 04, 2025 in Parma, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Triplice fischio al Via del Mare, che vede i padroni di casa trionfare per 2-1 contro il Torino. Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del lunch match, rilasciando le sue considerazioni sulla partita.

“Venivamo da ottime prestazioni in casa in cui meritavamo di più. Oggi abbiamo creato a loro dei problemi tra le linee, era preparata in questo modo. Poi loro sono stati bravi a reagire, con ripartenze che ci hanno fatto male, mentre noi dovevamo essere più bravi a interrompere prima la loro azione in occasione del loro gol. Ma in generale sono soddisfatto. C’è stato il rigore, è vero, ma per me, tolto quello, nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla. Dopodichè il nostro portiere è stato bravissimo a parare un rigore. Le partite si vincono anche grazie ai rigori sbagliati, ogni tanto un pizzico di fortuna ci vuole”.

Falcone, Gallo, Sottil: quanto sono importanti i giocatori italiani per il Lecce?

“Condivido totalmente, Gallo per me è un giocatore che non sa nemmeno lui che potenzialità ha, ogni tanto si accontenta, ma per me può essere potenzialmente da Nazionale. Comunque tutta la squadra è stata brava oggi; abbiamo battuto il ferro quando era caldo, perché loro erano in difficoltà nella fase centrale del primo tempo, e poi li abbiamo contenuti nel secondo. Il rigore sbagliato avrebbe potuto costarci due punti, ma anche il Milan ha vinto un derby grazie a un rigore sbagliato, e noi nelle partite precedenti in casa avremmo meritato più di quello che abbiamo conquistato”.

Cosa ha pensato quando ha visto Mariani indicare il dischetto?

“Ho pregato (sorridendo, ndr). Tante volte mi è capitato di prendere rigori alla fine. Al novantesimo è stato un peccato prendere rigore perché prima non avevamo subito nulla; inoltre stavo cambiando, passando al 3-5-2 e irrobustendo la squadra sui palloni alti, poiché loro stavano proponendo tanti cross. Comunque il nostro portiere è stato bravo, le partite si vincono anche così”.

Quanto è importante l’apporto di Berisha?

“Molto, avevamo preparato la partita chiedendo di sporcare le giocate del loro play in fase difensiva e di spostarsi come mezzala in fase offensiva. Lui ha interpretato bene tutto questo”.