Per Parma-Torino è stato designato Giovanni Ayroldi, alla seconda direzione in Serie A in questa stagione. Il primo precedente è Frosinone-Juventus, terminata 0-1. Le partite dirette dal fischietto pugliese con il Torino sono state spesso avare di gol, ma i ricordi per i granata sono decisamente positivi: nelle ultime cinque sfide sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

I precedenti con il Torino: tre vittorie in cinque gare

L’ultimo incrocio risale al 29 ottobre 2025, quando Bologna e Torino hanno pareggiato 0-0. Poche settimane prima, il 14 settembre, i granata avevano invece espugnato l’Olimpico battendo la Roma 1-0, con il gol di Simeone che fece sorridere Baroni. Anche gli altri precedenti sorridono al Toro: vittoria per 1-0 contro il Como il 25 ottobre 2024 e per 2-0 contro il Lecce il 16 febbraio dello stesso anno. L’unica sconfitta è arrivata contro il Milan, vittorioso per 1-0 il 16 febbraio 2023. Il bilancio racconta quindi quattro gol segnati e uno solo subito, con tutte e tre le vittorie arrivate senza incassare reti. Anche sul piano dei risultati, la tendenza è chiara: in quattro delle cinque partite non sono stati segnati più di un gol. Ayroldi, insomma, evoca ricordi positivi per il Torino, che nei precedenti ha saputo portare a casa punti anche in gare molto chiuse.