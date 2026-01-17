Roma, i convocati per la gara di domani: assenze illustri

Gasperini ha convocato ventidue giocatori per la sfida di domani, domenica 18 gennaio, a Torino, terzo confronto stagionale tra granata e giallorossi e secondo nel giro di pochi giorni dopo l’incrocio in Coppa Italia. Non mancano le novità, a partire dalle assenze pesanti di Ferguson, Angeliño ed El Shaarawy. Nell’elenco dei non convocati figurano anche Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Bailey e Baldanzi, ormai prossimo al trasferimento al Genoa. Tra i presenti spicca invece un volto nuovo: Malen, appena arrivato dall’Aston Villa, è da tenere d’occhio e potrebbe già trovare spazio considerata l’emergenza in attacco. Di seguito, l’elenco completo dei convocati.