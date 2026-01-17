Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor serie a Roma, i convocati per la gara di domani: assenze illustri

prepartita

Roma, i convocati per la gara di domani: assenze illustri

Roma, i convocati per la gara di domani: assenze illustri - immagine 1
I ventidue di Gasperini per la trasferta di domenica 18 gennaio alle ore 18 contro il Torino
Andrea Croveri

Gasperini ha convocato ventidue giocatori per la sfida di domani, domenica 18 gennaio, a Torino, terzo confronto stagionale tra granata e giallorossi e secondo nel giro di pochi giorni dopo l’incrocio in Coppa Italia. Non mancano le novità, a partire dalle assenze pesanti di Ferguson, Angeliño ed El Shaarawy. Nell’elenco dei non convocati figurano anche Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Bailey e Baldanzi, ormai prossimo al trasferimento al Genoa. Tra i presenti spicca invece un volto nuovo: Malen, appena arrivato dall’Aston Villa, è da tenere d’occhio e potrebbe già trovare spazio considerata l’emergenza in attacco. Di seguito, l’elenco completo dei convocati.

I convocati per domani

—  

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.

Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini.

Attaccanti: Soulé, Dybala, Arena, Vaz, Malen.

Leggi anche
Serie A, le designazioni arbitrali: Verona-Torino a Rapuano, al VAR Maggioni
Serie A, la classifica: Spalletti batte Gasp, la Cremonese allunga a +4 sul Toro

© RIPRODUZIONE RISERVATA