Siamo giunti alla trentatreesima giornata di campionato: le ultime gare della stagione si preannunciano decisive ai vertici della classifica, sia per chi lotta per un posto in Champions League sia per chi vuole a tutti i costi conquistare la salvezza. Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, si sono disputate diverse partite che hanno influito sulle gerarchie della zona alta. Oggi, invece, scendono in campo soprattutto squadre impegnate nella corsa per restare in Serie A anche nella prossima stagione.