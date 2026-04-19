Siamo giunti alla trentatreesima giornata di campionato: le ultime gare della stagione si preannunciano decisive ai vertici della classifica, sia per chi lotta per un posto in Champions League sia per chi vuole a tutti i costi conquistare la salvezza. Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, si sono disputate diverse partite che hanno influito sulle gerarchie della zona alta. Oggi, invece, scendono in campo soprattutto squadre impegnate nella corsa per restare in Serie A anche nella prossima stagione.
Cremonese-Torino
Partita piuttosto spenta tra grigiorossi e granata, terminata a reti inviolate. Il punteggio sembrava potersi sbloccare nel secondo tempo dopo un’incornata di Baschirotto, ma l’arbitro Fabbri ha annullato la rete giudicando irregolare l’inserimento del difensore. Lo 0-0 consente al Torino di raggiungere quota 40 punti e di guardare al prosieguo del campionato con maggiore serenità. Discorso diverso per la Cremonese, che al momento guadagna terreno sul Lecce ma avrebbe avuto bisogno dei tre punti per poter respirare. La corsa salvezza resta dunque ancora aperta.