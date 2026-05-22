Ultima giornata di Serie A che per qualcuno può ancora avere un peso importante: la trentottesima vede coinvolte le squadre in lotta per un posto in Europa e, sul fronte opposto, Cremonese e Lecce impegnate nella corsa salvezza. Il Torino ha invece chiuso il campionato già da settimane, avendo raggiunto la salvezza e non avendo più obiettivi di classifica. Resta però un dettaglio da considerare: nell’ultima giornata i granata affrontano una squadra ancora in piena corsa per la Champions League, la Juventus.

Fiorentina-Atalanta 1-1

La prima delle ultime gare della stagione si apre con un gol dell’ex: la rete arriva dopo una conclusione di Piccoli, favorita da una papera di Sportiello. L’Atalanta però reagisce e trova il pareggio grazie a un’autorete di Comuzzo. Zappacosta scivola sulla corsia di destra e mette un pallone in area: nel tentativo di anticipare Scamacca, Comuzzo devia nella propria porta e il match si chiude sull’1-1. La classifica si aggiorna e premia la Dea: l’Atalanta resta saldamente al settimo posto e si qualifica per la Conference League. La Fiorentina, già salva, si ferma al quattordicesimo posto.