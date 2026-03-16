Posticipo del lunedì in questa 29° giornata di Serie A e tutti gli occhi sono puntati sulla lotta salvezza: 20:45, scontro diretto tra Cremonese e Torino. Al Giovanni Zini va in scena la gara tra terzultima e quartultima in classifica: una sfida che vale, momentaneamente, la prima posizione in zona salvezza. Vanoli tenta il tutto per tutto con Nicola ma deve comunque fare a meno di Kean, in panchina ma ancora reduce da un doppio infortunio. Il resto della formazione è quella titolare, come lo è per i padroni di casa, con le pesanti assenze di Vardy, Pezzella e Baschirotto (oltre al lungodegente Collocolo).
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Serie A, la classifica: colpaccio Fiorentina. Cremonese nel baratro, Toro a +9
Posticipo di Serie A, scontro diretto in zona salvezza—
Il primo tempo fa esultare la formazione viola, che si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti di Parisi e Piccoli. A inizio ripresa Dodô firma lo 0-1, con Okereke che dà un briciolo di speranza e Gudmundsson che le interrompe, sancendo al 70' il definitivo 1-4. Vittoria fondamentale per la formazione di Firenze che con questi tre punti scavalca il Lecce e si porta al sedicesimo posto, a quota 28 punti, -2 dal Cagliari e -5 da Torino e Genoa. Dall'altra parte, la sconfitta è molto, molto pesante per la Cremonese che finisce nel baratro: i lombardi restano terzultimi, in zona retrocessione e con il Lecce diciassettesimo a +3. Situazione molto complicata per la formazione di Davide Nicola che deve tornare a fare punti se vuole salvarsi. Il Torino guarda indietro con maggiore serenità: la zona retrocessione dista 9 punti, 9 come le giornate che mancano.
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