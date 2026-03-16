Serie A, la classifica: colpaccio Fiorentina. Cremonese nel baratro, Toro a +9

Posticipo del lunedì in questa 29° giornata di Serie A e tutti gli occhi sono puntati sulla lotta salvezza: 20:45, scontro diretto tra Cremonese e Torino. Al Giovanni Zini va in scena la gara tra terzultima e quartultima in classifica: una sfida che vale, momentaneamente, la prima posizione in zona salvezza. Vanoli tenta il tutto per tutto con Nicola ma deve comunque fare a meno di Kean, in panchina ma ancora reduce da un doppio infortunio. Il resto della formazione è quella titolare, come lo è per i padroni di casa, con le pesanti assenze di Vardy, Pezzella e Baschirotto (oltre al lungodegente Collocolo).