Serie A, la classifica: grande passo per il Toro:+9 dalla zona retrocessione

Il Toro non poteva proprio sbagliare. 29° giornata di Serie A che si apre con un crocevia per la formazione granata e una partita forse non fondamentale per quella gialloblù. All'Olimpico Grande Torino in questo venerdì 13 marzo va in scena Torino-Parma: una gara a 4 punti di distanza con un Toro ancora in lotta retrocessione e una formazione crociata più tranquilla ma in un buon momento di forma. Tra granata e gialloblù, D'Aversa e Cuesta, Simeone e Pellegrino, la gara è accesa: i granata riescono ad avere la meglio.

Serie A, la classifica: Torino a -1 dal Parma

Ad aprire le marcature la rete dopo soli tre minuti di Simeone, con il pareggio al 20' di Pellegrino. Nella ripresa il Toro non ci sta e nell'arco di 60 secondi ne fa due: prima la zampata di Ilkhan sul tiro di Adams e poi l'autogol di Mandela Keita dopo l'azione di Adams e la traversa del "Cholito" Simeone. A chiudere i giochi l'eurogol di Duvan Zapata. Risultato finale 4-1 e grande partita dei granata. La formazione di D'Aversa, dunque, mantiene a casa propria questi tre punti e si porta a -1 proprio dal Parma, momentaneamente +3 su Genoa e Cagliari ma soprattutto +9 sulla Cremonese terzultima (attesa lunedì contro la Fiorentina) e quindi a grande distanza, almeno per adesso, sulla zona retrocessione.