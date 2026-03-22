Serie A, la classifica: Como quarto con una goleada

Il Como si impone, il Pisa sprofonda

Al Sinigaglia non c'è stata partita. Nuova goleada per un Como bello che non ha dato né spazi né chances al Pisa di Hiljemark, sconfitto con un netto 5-0. Il match si è giocato alle 12:30: già al settimo minuto l'ha sbloccato Diao, poi è andato in gol anche Douvikas. Tre reti sono arrivate nella ripresa, prima con Baturina al 48' e poi con Paz e Perrone. Partita a senso unico, il cui risultato consente al Como di allungare sulla Juventus e posizionarsi al quarto posto. Per il Pisa, invece, la partita si traduce in un ennesimo brutto colpo: ultimo posto, al momento solitario in attesa del Verona.