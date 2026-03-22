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Serie A, la classifica: Como quarto con una goleada

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Trentesima giornata di campionato: come si aggiornano le gerarchie
Redazione ToroNews

Domenica 22 marzo, oggi prosegue il campionato con la trentesima giornata. Ieri sera, alle ore 18:00, il Torino ha affrontato a San Siro il Milan, offrendo una buona prestazione, ma uscendo comunque dal campo sconfitto: quattordicesimo posto, a +3 punti dal Cagliari e a pari con il Genoa.

Il Como si impone, il Pisa sprofonda

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Al Sinigaglia non c'è stata partita. Nuova goleada per un Como bello che non ha dato né spazi né chances al Pisa di Hiljemark, sconfitto con un netto 5-0. Il match si è giocato alle 12:30: già al settimo minuto l'ha sbloccato Diao, poi è andato in gol anche Douvikas. Tre reti sono arrivate nella ripresa, prima con Baturina al 48' e poi con Paz e Perrone. Partita a senso unico, il cui risultato consente al Como di allungare sulla Juventus e posizionarsi al quarto posto. Per il Pisa, invece, la partita si traduce in un ennesimo brutto colpo: ultimo posto, al momento solitario in attesa del Verona.

Gli Scaligeri giocheranno proprio oggi alle ore 15 contro l'Atalanta, in contemporanea con il match Bologna-Lazio. Alle 18 va in scena Roma-Lecce, mentre alle 20:45 l'Inter affronta la Fiorentina.

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