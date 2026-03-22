Domenica 22 marzo, oggi prosegue il campionato con la trentesima giornata. Ieri sera, alle ore 18:00, il Torino ha affrontato a San Siro il Milan, offrendo una buona prestazione, ma uscendo comunque dal campo sconfitto: quattordicesimo posto, a +3 punti dal Cagliari e a pari con il Genoa.
la classifica
Serie A, la classifica: Como quarto con una goleada
Il Como si impone, il Pisa sprofonda—
Al Sinigaglia non c'è stata partita. Nuova goleada per un Como bello che non ha dato né spazi né chances al Pisa di Hiljemark, sconfitto con un netto 5-0. Il match si è giocato alle 12:30: già al settimo minuto l'ha sbloccato Diao, poi è andato in gol anche Douvikas. Tre reti sono arrivate nella ripresa, prima con Baturina al 48' e poi con Paz e Perrone. Partita a senso unico, il cui risultato consente al Como di allungare sulla Juventus e posizionarsi al quarto posto. Per il Pisa, invece, la partita si traduce in un ennesimo brutto colpo: ultimo posto, al momento solitario in attesa del Verona.
Gli Scaligeri giocheranno proprio oggi alle ore 15 contro l'Atalanta, in contemporanea con il match Bologna-Lazio. Alle 18 va in scena Roma-Lecce, mentre alle 20:45 l'Inter affronta la Fiorentina.
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