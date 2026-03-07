Serie A, la classifica: il Como ferma il Cagliari, rossoblù e Torino a pari punti

Il primo match della giornata ha dato un piccolo sollievo a Zapata e compagni. A Cagliari, i padroni di casa sono stati sconfitti 2-1 dal Como. La partita si è sbloccata sul finale del primo quarto d’ora: Martin Baturina ha battuto Caprile al termine di un contropiede guidato da Nico Paz. Nella ripresa, il Cagliari ha trovato il pareggio con Sebastiano Esposito, bravo a finalizzare di testa in tuffo un’azione partita dalla corsa di Palestra e proseguita con il pallone arrivato da Obert. Al 76’ il Como è tornato avanti grazie a un potente sinistro da circa 20 metri calciato da Da Cunha. Con questa sconfitta il Cagliari resta a pari punti con il Torino, mentre il Como aggancia la Roma e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. Il programma della giornata prosegue con Atalanta-Udinese alle 18 e poi Juventus-Pisa alle 20:45.