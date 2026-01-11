Serie A, la classifica: il Parma vince a Lecce, ora è a -2 dal Torino

Proseguono gli appuntamenti di Serie A, intrecciati con le dinamiche del calciomercato. Nella serata di ieri, sabato 10 gennaio, il Torino è uscito sconfitto per 2-0 dalla trasferta contro l’Atalanta al termine di una prestazione opaca, e oggi continua la ventesima giornata di campionato. Il lunch match tra Lecce e Parma si è chiuso sull’1-2 in favore dei gialloblù. A passare in vantaggio sono stati subito i padroni di casa con Stulic, che hanno mantenuto il controllo della gara fino al 57’, quando l’espulsione di Banda ha cambiato l’inerzia dell’incontro. Con l’uomo in più, il Parma ha trovato il pareggio al 64’ grazie all’autogol di Tiago Gabriel, propiziato da Bernabé. Al 72’ Pellegrino si è reso finalmente pericoloso infilando il pallone in rete e portando il Parma in vantaggio. Il risultato non è più cambiato, anche se nel recupero, al 93’, il Lecce è rimasto addirittura in nove uomini dopo il cartellino rosso mostrato a Kiaolanda Gaspar. Gli ospiti conquistano così tre punti, per un totale di 21: zona quattordicesimo posto a meno due dal Torino. Il Lecce resta invece fermo a 17 punti, sedicesimo, con un margine di quattro punti sulla Fiorentina, attualmente diciottesima, ma impegnata alle 15:00 contro il Milan. Il programma di oggi prosegue alle 18:00 con Verona-Lazio, mentre alle 20:45 andrà in scena il big match di giornata tra Inter e Napoli.