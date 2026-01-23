Serie A, la classifica: il Pisa ci prova ma deve arrendersi, ancora -9 dal Toro

Colpaccio mancato che apre la ventiduesima giornata di Serie A. A San Siro è andata in scena una sfida tra nerazzurri: contrapposti l'Inter di Chivu e il Pisa di Gilardino. Una sfida che si è decisa nel primo tempo: la formazione toscana è passata in vantaggio con la doppietta di Moreo (la seconda in Serie A dopo quella segnata al Torino), ma era una gioia temporanea. L'Inter non ha mai smesso di crederci: al rigore di Zielinski hanno fatto seguito le reti Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito, portando la gara sul 3-2 al 45'. Nella ripresa Dimarco, Bonny e Mkhitaryan si sono uniti alla festa, conducendo la formazione di casa alla goleada per il definitivo 6-2.
Inter-Pisa 6-2: come cambia la classifica di Serie A—
Una vittoria fondamentale per la squadra di Chivu, che vola a quota 52 punti dopo 22 giornate: media di 2,36 punti a partita e vetta della classifica in solitaria. Il Milan, secondo, è a -6 e non può raggiungere i cugini nerazzurri, almeno per questa giornata. Dall'altra parte, per il Pisa questa sconfitta - seppur pronosticabile - pesa e non poco ai fini della classifica: Gilardino e i suoi ragazzi restano a 14 punti, ultima formazione del campionato insieme all'Hellas Verona, attesa nel posticipo di lunedì contro l'Udinese. La zona salvezza resta a 3 punti di distanza per i nerazzurri. Ora i toscani aspettano le sfide di Lecce e Fiorentina, che dovranno giocare rispettivamente contro Lazio e Cagliari.
