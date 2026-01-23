Serie A, la classifica: il Pisa ci prova ma deve arrendersi, ancora -9 dal Toro

Colpaccio mancato che apre la ventiduesima giornata di Serie A. A San Siro è andata in scena una sfida tra nerazzurri: contrapposti l'Inter di Chivu e il Pisa di Gilardino. Una sfida che si è decisa nel primo tempo: la formazione toscana è passata in vantaggio con la doppietta di Moreo (la seconda in Serie A dopo quella segnata al Torino), ma era una gioia temporanea. L'Inter non ha mai smesso di crederci: al rigore di Zielinski hanno fatto seguito le reti Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito, portando la gara sul 3-2 al 45'. Nella ripresa Dimarco, Bonny e Mkhitaryan si sono uniti alla festa, conducendo la formazione di casa alla goleada per il definitivo 6-2.