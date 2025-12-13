Serie A, la classifica: il Toro supera l’Atalanta e va a +7 sulla zona retrocessione

Torna a trionfare il Torino: la formazione allenata da Marco Baroni riesce a imporsi sulla Cremonese di Davide Nicola grazie al gol di Nikola Vlasic. Una rete, quella del croato all'Olimpico Grande Torino, fondamentale per la formazione granata, sia per ritrovare un sorriso che mancava da Torino-Genoa del 26 ottobre - da quel momento 3 pareggi e 3 sconfitte - sia ai fini della classifica. Il Toro, infatti, con questi tre punti arriva a quota 17, superando - almeno momentaneamente - l'Atalanta e arrivando al dodicesimo posto, staccando la zona retrocessione, per adesso, di 7 punti. La Cremonese, invece, resta ottava con il Sassuolo, a quota 20 punti: la formazione neroverde giocherà nel lunch match di domani, domenica 14 dicembre, in casa del Milan.