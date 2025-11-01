Serie A, la classifica: l’Udinese stacca sul Toro

La decima giornata di Serie A si apre con una sfida importante per la classifica del Torino: al Bluenergy Stadium si gioca Udinese-Atalanta. A Juric il compito di far sorridere i tifosi granata al termine del match delle 15:00, visto che il Toro, finora, è a quota 12 punti insieme alla Lazio e alla stessa Udinese. La partita parte subito in salita: l’Atalanta prova a costruire, ma i bianconeri si mostrano più concreti. È Zaniolo, negli ultimi minuti del primo tempo, a gelare i tifosi della Dea, e di riflesso anche quelli del Torino: Kamara mette una palla rasoterra in area zona dischetto, Zaniolo arriva puntuale e, di prima col sinistro, non lascia scampo a Carnesecchi, rimasto immobile. 1-0 per i padroni di casa: un risultato che non cambierà più, nonostante i tentativi di rimonta della squadra di Juric. Con questa sconfitta, la prima in campionato, l’Atalanta si ferma al decimo posto con 13 punti, appena uno in più del Torino. L’Udinese invece sale a quota 15, raggiungendo momentaneamente Juventus e Bologna all’ottavo posto. La Serie A prosegue questa sera con due partite: alle 18:00 Napoli-Como e alle 20:45 Cremonese-Juventus. Domani, alle 15:00, toccherà a Maripan e compagni a scendere in campo contro il Pisa, una sfida che, dopo il risultato di oggi, pesa già un po’ di più.