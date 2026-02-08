Serie A, la classifica: Parma a -1 dal Toro, il Lecce ferma l’Udinese

Ieri sera il Torino è uscito da Firenze portando un punto sotto la Mole e oggi prosegue la ventiquattresima giornata di Serie A. Il primo incontro ha visto una sfida combattuta tra Bologna e Parma, condizionata dall’espulsione dell’ex granata Tommaso Pobega al 22’ e da quella di Troilo a dieci minuti dal termine. Christian Ordonez, fortemente voluto dal Bologna, ha punito proprio i rossoblù con un tiro da 25 metri al 95’: 0-1, derby emiliano a favore del Parma e Bologna di Italiano in caduta libera, con una sola vittoria nelle ultime 12 gare. Il Bologna si posiziona al decimo posto, i ducali al quattordicesimo, a un punto di distanza dal Toro.

Arrivano brutte notizie per la Fiorentina che ieri ha affrontato il Toro e ottenuto un punto. Alle 15:00 è infatti andata in scena Lecce-Udinese, che si è sbloccata a soli 5 minuti dal fischio di inizio: un pasticcio difensivo ha visto Solet consegnare il pallone a Cheddira che ha servito a servire Gandelman. Okoye battuto, gol del vantaggio. Poi, al 26' i bianconeri hanno il pari al Via del Mare con la realizzazione dal dischetto firmata proprio da Solet. Tuttavia, il risultato finale vede trionfare i padroni di casa giallorossi: Banda ha scoccato una superba punizione a giro, imprendibile per l'estremo difensore bianconero. 2-1 certificato allo scadere: risultato pesante che porta il Lecce a +3 sulla Viola e a respirare l'aria della zona salvezza. Il punteggio fa sorridere anche i tifosi del Torino, l'Udinese si ferma al nono posto a +5 sui granata.