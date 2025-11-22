Serie A, la classifica: Pobega porta il Bologna in vetta con Inter e Roma

Come cambia la classifica durante la dodicesima giornata di campionato

Matteo Curreri 22 novembre - 17:18

La dodicesima giornata di Serie A 2025-2026 si apre con le quattro gare del sabato. Alle ore 15 il fischio d’inizio di due match in contemporanea: Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna. All’Unipol Domus termina con uno scoppiettante 3-3 la sfida tra sardi e liguri. Ad aprire le marcature sono gli ospiti con Vitinha al 18’. Borrelli pareggia al 33’, ma Ostigard riporta avanti il Grifone al 41’. Genoa avanti all’intervallo? No, perché il Cagliari trova il 2-2 al 43’ con la rete di Sebastiano Esposito, prima di passare in vantaggio nella ripresa, all’ora di gioco, ancora con Borrelli. Il timbro definitivo sul match lo mette però Aaron Martin all’83’, firmando il secondo pareggio consecutivo della squadra di De Rossi, che nel finale resta in dieci per l’espulsione di Norton-Cuffy. Un pari che serve a poco a entrambe: il Cagliari sale a 11 punti al 14° posto, mentre il Genoa rimane in zona retrocessione a quota 8, gli stessi del Parma ma attualmente salvo.

A Udine arriva invece la netta vittoria del Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, dopo i successi contro Parma e Napoli, si confermano anche in Friuli. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, è Tommaso Pobega a indirizzare i tre punti verso Bologna: doppietta per l’ex centrocampista del Torino tra il 54’ e il 60’. A completare l’opera, per lo 0-3 finale, ci pensa Federico Bernardeschi nei minuti di recupero. Gli emiliani ora sognano in grande, perché il successo consente loro di raggiungere momentaneamente in vetta Inter e Roma a quota 24.

Il quadro del sabato di Serie A sarà completato da Fiorentina-Juventus alle 18 e Napoli-Atalanta alle 20.45. Domani si parte con il lunch match Verona-Parma alle 12.30, poi Cremonese-Roma alle 15, Lazio-Lecce alle 18 e il derby di Milano tra Inter e Milan alle 20.45. La giornata si chiuderà lunedì con Torino-Como alle 18.30 e Sassuolo-Pisa alle 20.45.