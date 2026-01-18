Serie A, la classifica: Toro, zona retrocessione più vicina della zona Europa

I granata escono sconfitti nella sfida casalinga contro i giallorossi: agli uomini di Gasperini basta il gol all'esordio di Malen e il raddoppio di Dybala, autore di una partita sontuosa. Baroni cambia nel secondo tempo e la formazione all'Olimpico Grande Torino fa meglio ma non trova neanche il pareggio. La Roma trova così il quarto posto in solitaria, arrivando a quota 42 punti. Dall'altra parte, invece, il Torino resta ancorato ai 23 punti e si trova a +6 dalla zona retrocessione e -9 dal settimo posto.