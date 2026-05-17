Domenica 17 maggio, trentasettesima giornata di Serie A: penultima di campionato. Cinque gare sono andate in onda oggi alle ore 12, quelle che coinvolgono le squadre in lotta per un posto in Champions League. La sfida è accesa, perché i punti di distacco tra le cinque contendenti sono pochi, considerando che uno è gi occupato dall'Inter campione e matematicamente qualificata, e qualcuno verrà inevitabilmente tagliato fuori.

Pisa - Napoli 0-3

Como-Parma 1-0

Genoa-Milan 1-2

Roma-Lazio 2-0

Sulla carta, la squadra di Conte si è presentata da favorita e ha ottenuto i tre punti: tutto facile per il Napoli che in trasferta batte il Pisa per 0-3, reti di McTominay su sponda di Hojlund, poi di Rrahmani, segnata sullo sviluppo di un corner battuto dall'ex granata Elmas, e al novantesimo di Hojlund, segnata di sinistro dopo il cross di Mazzocchi. Con la vittoria di oggi, il Napoli si posiziona momentaneamente al secondo posto in classifica con tre lunghezze dal Milan.Anche il Como è uscito dal campo vincitore, battendo per 1-0 il Parma di Cuesta. La partita è stata a senso unico, con 22 tiri totali provati dai padroni di casa contro i 2 degli ospiti, e un netto 67% di possesso palla a favore dell'armata di Fabregas. La rete è arrivata al 57' con l'inserimento di Albero Moreno su assist di Jesus Rodriguez. In classifica, il Como raggiunge il quinto posto, avvicinandosi alla Roma avanti di due punti.Tre punti importanti anche per la squadra di Max Allegri, in una sfida piuttosto equilibrata che si è giocata al Ferraris. Il Genoa si è presentato alla trentasettesima con la salvezza già ottenuta, il Milan con il posto in Champions da difendere: missione compiuta. I rossoneri raggiungono i 70 punti: prima si sono portati avanti con i gol di Nkunku, su rigore al 49', e Atekame all'80'. Cinque minuti dopo il 2-0 il Genoa ha fatto sussultare i tifosi del Diavolo, segnando con Vansquez il gol del 2-1. Il Milan non si è tuttavia perso d'animo e ha gestito la gara fino al triplice fischio.

Il derby è giallorosso, e vale tantissimo. La Roma si è imposta sulla Lazio con un pesantissimo 2-0 che porta la squadra di Gasperini a pari punti con il Milan. La differenza tra le due squadre si è vista sin da subito, ancora prima del fischio iniziale: coreografia superba da parte dei tifosi giallorossi, mentre erano assenti i gruppi organizzati della Lazio. La gara è stata combattuta, ma la Roma è riuscita a trovare i due gol della vittoria, entrambi firmati da Mancini.

Juventus-Fiorentina 0-2

Sconfitta invece per la Juventus, che cade in casa contro la Fiorentina di Paolo, ex allenatore del Torino nella scorsa stagione. I viola si impongono per 2-0, reggendo con solidità le offensive bianconere e colpendo con cinismo, chiudendo il match con due reti di vantaggio firmate da Ndour e dall’ex granata Rolando. La Fiorentina festeggia tre punti pesantissimi contro la rivale, mentre la Juventus scivola al sesto posto, a pari punti con il Como a quota 68. La prossima partita per la Juventus sarà decisiva, dato che dovrà per forza ottenere i tre punti per sperare di qualificarsi in Champions. Quella partita sarà il derby della Mole.