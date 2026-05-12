La Lega interviene per garantire la contemporaneità delle gare tra squadre con gli stessi obiettivi di classifica
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La Lega Serie A ha ufficializzato una modifica sulle procedure di inizio gara nelle ultime due giornate del campionato 2025/2026. Con un comunicato, l’organizzazione ha disposto la riduzione del termine di tolleranza per la presentazione delle squadre in campo da 10 a 5 minuti, in applicazione dell’art. 54, comma 3 delle NOIF.
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Lega Serie A, la decisione
La decisione nasce dall’esigenza di garantire la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica: un principio ritenuto fondamentale nella fase finale della stagione, quando gli esiti dei singoli match possono influenzare direttamente salvezza, qualificazioni europee e lotta scudetto. La riduzione dei tempi mira a evitare ritardi che potrebbero alterare la regolarità competitiva, assicurando che tutte le partite decisive si disputino in condizioni di perfetta simultaneità. In questo modo, la Lega intende rafforzare l’equità sportiva e la trasparenza del campionato nelle sue fasi più delicate, riducendo al minimo possibili vantaggi indiretti legati alla conoscenza dei risultati altrui.
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