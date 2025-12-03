In vista della partita di domani sera tra Milan e Lazio valida per la Coppa Italia, il Torino tende le orecchie e ascolta importanti novità. I prossimi avversari dei granata saranno proprio i rossoneri, il cui mister, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sull'infermeria alla vigilia del match con i biancocelesti: "Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni" niente da fare quindi per il centrocampista francese che rimarrà ai box anche durante il match di Torino.
Torino, il Milan perde una pedina importante per l’incontro di lunedì
Niente da fare per il centrocampista francese: salta la gara di Coppa Italia e quella con il Torino
Durante la conferenza stampa, Allegri ha poi espresso un pensiero curioso legato alla competizione: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".
