Torino, il Milan perde una pedina importante per l’incontro di lunedì

In vista della partita di domani sera tra Milan e Lazio valida per la Coppa Italia, il Torino tende le orecchie e ascolta importanti novità. I prossimi avversari dei granata saranno proprio i rossoneri, il cui mister, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sull'infermeria alla vigilia del match con i biancocelesti: "Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni" niente da fare quindi per il centrocampista francese che rimarrà ai box anche durante il match di Torino.