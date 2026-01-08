Torino, l’Atalanta si prepara: un top e un ex in forse

Giornata di allenamento per la prossima avversaria del Torino. Il match con l'Atalanta sarà soltanto tra due giorni, ovvero sabato 10 gennaio, a Bergamo. All'andata, la Dea era ancora allenata da Ivan Juric e ha dominato al Grande Torino sconfiggendo i padroni di casa per 0-3. Nel prossimo incontro, al timone ci sarà l'ex Monza e Fiorentina Raffaele Palladino. Quest'oggi i suoi uomini hanno fatto seduta di scarico a Zingonia, e ci sono delle novità di cui il Toro deve tenere conto. Il centravanti Gianluca Scamacca, uno degli uomini più pericolosi dei nerazzurri, e Sead Kolašinac, difensore bosniaco, hanno lavorato a parte. La loro presenza è in dubbio, dunque la Dea monitorerà il loro stato di forma nelle ore che precederanno il match: ad oggi è difficile pensare che scenderanno in campo durante la prossima gara. Ma non è finita qui, perché le novità riguardano anche l'ex granata Raoul Bellanova: anche le sue condizioni fisiche stanno venendo monitorate dopo l'infortunio muscolare di circa un mese fa contro il Chelsea in Champions League.