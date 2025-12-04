Toro, occhio al Milan: fuori casa non perde mai

Questa è la sera di giovedì 4 dicembre e il Milan è atteso in campo non per il campionato, ma per la trasferta contro la Lazio in Coppa Italia e il Torino può approfittarne per prendere appunti sul rendimento dei rossoneri fuori casa. La squadra di Allegri sta vivendo un’annata particolarmente positiva: i rossoneri condividono la vetta della classifica con il Napoli e si stanno distinguendo per qualità di gioco, concretezza e continuità. Un gruppo che segna, diverte, ma soprattutto che sa essere efficace, capace di ottenere risultati pesanti senza concedere nulla agli avversari. L’unico passo falso resta quello della prima giornata contro la Cremonese, 1-2 al Meazza: un ko che aveva fatto scattare qualche allarme, subito rientrato con una serie di prestazioni convincenti. Da allora Ricci e compagni non hanno più perso, hanno raccolto punti con regolarità e ora puntano a consolidare il primo posto.