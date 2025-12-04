Questa è la sera di giovedì 4 dicembre e il Milan è atteso in campo non per il campionato, ma per la trasferta contro la Lazio in Coppa Italia e il Torino può approfittarne per prendere appunti sul rendimento dei rossoneri fuori casa. La squadra di Allegri sta vivendo un’annata particolarmente positiva: i rossoneri condividono la vetta della classifica con il Napoli e si stanno distinguendo per qualità di gioco, concretezza e continuità. Un gruppo che segna, diverte, ma soprattutto che sa essere efficace, capace di ottenere risultati pesanti senza concedere nulla agli avversari. L’unico passo falso resta quello della prima giornata contro la Cremonese, 1-2 al Meazza: un ko che aveva fatto scattare qualche allarme, subito rientrato con una serie di prestazioni convincenti. Da allora Ricci e compagni non hanno più perso, hanno raccolto punti con regolarità e ora puntano a consolidare il primo posto.
il tema
Toro, occhio al Milan: fuori casa non perde mai
Torino, il Milan si presenta come un avversario complicato da affrontare—
La gara di lunedì arriva in un momento in cui il Milan si presenta come un avversario complicato da affrontare, mentre il Torino vive un periodo più incostante, con risultati altalenanti e un post-sosta che non ha portato risposte positive. Guardando al rendimento esterno dei rossoneri, il quadro è chiaro: diverse vittorie di peso e pareggi su campi difficili. Nell'ultima uscita i rossoneri hanno vinto il derby per 0-1 (ammesso che si possa parlare di trasferta), prima ancora hanno pareggiato con Parma, Atalanta, e Juventus, riuscendo, prima ancora a vincere le tre partite fuori casa: 0-3 con l'Udinese e 0-2 sia con il Bologna e sia con il Lecce 0-2. Guardando le ultime prestazioni del Milan su campo granata i dati sorridono al Torino, e Baroni può smorzare un sorriso. Tuttavia, il tecnico granata non può concedersi altri passi falsi, perché il risultato della prossima gara rischia di diventare ben più pesante del previsto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA